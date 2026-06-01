Aryna Sabalenka si è qualificata per i quarti di finale del Roland Garros, battendo Naomi Osaka 7-5, 6-3. A Parigi, la numero uno del mondo ha prevalso sulla giapponese (testa di serie numero sedici) in una sfida a lungo equilibrata. Il match è stato particolarmente atteso, segnando il primo singolare femminile in notturna dal 2023.

Sabalenka aveva già battuto Osaka due volte quest'anno (Indian Wells e Madrid), confermando la sua superiorità. Nonostante Osaka abbia tenuto testa fino al 5-5 del primo set, la sua prima di servizio ha vacillato. Sabalenka ne ha approfittato, strappandole il servizio con tre errori forzati e chiudendo il parziale con un ace (il suo settimo).

Dominio nel secondo set

Nel secondo set, Sabalenka ha preso il controllo definitivo della partita. Dopo aver strappato il servizio all’avversaria sul 3-3, ha consolidato il vantaggio, chiudendo l'incontro in un'ora e ventisette minuti con una risposta di dritto inarrestabile. Sabalenka non ha perso nemmeno un set dall'inizio del torneo, confermandosi tra le favorite per la vittoria finale.

Con questa vittoria, Aryna Sabalenka raggiunge i quarti di finale del Roland Garros per la quarta volta consecutiva. Nel prossimo turno, affronterà la russa Diana Shnaider, numero ventitré del mondo, al suo primo quarto di finale Slam. Dopo il match, Sabalenka ha espresso soddisfazione per aver giocato nella sessione serale sul Philippe-Chatrier.

Costanza e record nei Grand Slam

La costanza di rendimento di Sabalenka nei tornei del Grande Slam è impressionante: ha raggiunto i quarti di finale per la quattordicesima volta consecutiva. La colloca tra le grandi del tennis femminile, seconda solo a Serena Williams (sedici quarti di fila tra Wimbledon 2000 e Australian Open 2005). L'avversaria Diana Shnaider, che ha eliminato Madison Keys, sfiderà la numero uno. Con l'uscita di scena di Coco Gauff ed Elena Rybakina, Sabalenka è la favorita per il titolo a Parigi.