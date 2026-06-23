La Norvegia ha superato il Senegal per 3-2 in una partita del gruppo I dei Mondiali di calcio 2026, disputata a New York. Questa vittoria ha garantito ai norvegesi la qualificazione ai sedicesimi di finale. I gol norvegesi sono stati segnati da Pedersen al 42° minuto e da Haaland, autore di una doppietta al 47° e al 57°. Per il Senegal, Sarr ha realizzato due reti, al 52° e al 90°+2.

La Cronaca del Match

Il primo tempo si è concluso con il vantaggio della Norvegia grazie a Pedersen, che ha sfruttato un errore difensivo per battere il portiere avversario.

Dopo l'intervallo, Haaland ha raddoppiato al 47° con un preciso inserimento su assist di Ødegaard. Ha poi siglato la sua doppietta al 57° con un colpo di testa su cross di Patrick Berg, portando il risultato sul 3-0.

Il Senegal ha reagito con Sarr, che ha accorciato le distanze al 52° e ha firmato il gol del 3-2 in pieno recupero, al 90°+2. La rimonta non è bastata per evitare la sconfitta, e la difesa norvegese ha resistito fino al fischio finale.

Qualificazione e Prospettive

Con questa vittoria, la Norvegia ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale. Il risultato permette ai nordici di giocarsi il primo posto del gruppo I contro la Francia nell'ultima giornata. Erling Haaland ha realizzato la sua seconda doppietta consecutiva in questo Mondiale, portando la Norvegia a sei punti nel gruppo I, in perfetta parità con la Francia. Il primo gol norvegese è nato da un errore di Koulibaly, mentre il secondo è arrivato su assist di Ødegaard.