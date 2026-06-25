Il ciclo del Draft NBA 2027 è ufficialmente iniziato, con le squadre che hanno già avviato un’attenta valutazione dei prospetti più promettenti provenienti dai college statunitensi e dai campionati internazionali. Questa fase iniziale rivela una classe caratterizzata dall’assenza di talenti freshman d'élite, ma al contempo rafforzata da un gruppo consistente di giocatori di ritorno, incentivati dai vantaggi economici offerti dal NIL (Name, Image and Likeness). Le prime proiezioni indicano Tyran Stokes, guardia di Kansas, come il favorito per la prima scelta assoluta, seguito da Caleb Holt, dinamico esterno di Arizona, e da Anthony Thompson, versatile ala di Ohio State.

Questi nomi rappresentano le punte di diamante di una classe che, pur non presentando le stelle assolute degli anni precedenti, promette comunque diversi profili interessanti per il futuro della lega.

La classe 2027: ritorni e prospetti emergenti

Rispetto alle edizioni più recenti, il Draft 2027 si distingue per la notevole assenza di prospetti considerati "già pronti" per il salto tra i professionisti. Mancano infatti nomi di spicco come AJ Dybantsa, Darryn Peterson o Cameron Boozer, che avevano caratterizzato le precedenti classi con il loro potenziale immediato. Tuttavia, questa peculiarità è compensata dalla presenza di un numero elevato di upperclassmen, ovvero giocatori al terzo o quarto anno di college, che garantiscono un livello di esperienza e maturità superiore rispetto al passato.

Questo fenomeno è largamente favorito dai benefici NIL, che permettono agli atleti di monetizzare la propria immagine, spingendoli a prolungare la permanenza nei programmi universitari e, di conseguenza, ad affinare ulteriormente le proprie capacità.

Oltre ai già citati Tyran Stokes, Caleb Holt e Anthony Thompson, la lista dei prospetti da monitorare include altri nomi di rilievo come Jordan Smith Jr. (Arkansas), Tyler Tanner (Vanderbilt) e Bruce Branch III. (Brigham Young). Il panorama internazionale contribuisce anch’esso con talenti promettenti, tra cui spiccano Hugo Yimga-Moukouri dalla Francia e Stefan Joksimovic dalla Slovenia, entrambi osservati con attenzione dagli scout NBA.

Incertezza e dinamiche del Draft

Le previsioni per il Draft 2027 restano, a questo stadio iniziale, altamente speculative. Questa incertezza è accentuata sia dalle nuove regole della lottery NBA, che possono alterare significativamente l'ordine delle scelte, sia dalle traiettorie di sviluppo ancora fluide e imprevedibili dei giovani prospetti. Si registra, secondo le analisi di settore, un calo generale di talento rispetto alla classe 2026, in parte attribuibile a una minore valutazione degli asset futuri da parte dei dirigenti NBA. Ciononostante, la forza del mercato NIL ha giocato un ruolo cruciale, spingendo molti giocatori di alto livello a rimandare l’ingresso tra i professionisti, optando per un’ulteriore stagione collegiale e contribuendo così ad aumentare la qualità media dei ritorni nei college.

Tra i prospetti più attesi che hanno scelto di posticipare il loro ingresso nel Draft NBA, oltre a Tyran Stokes, spiccano nomi come Amari Allen (Alabama), Motiejus Krivas (Arizona), Luigi Suigo (Villanova) e Thomas Haugh (Florida). Questi atleti avrebbero potuto dichiararsi già nel 2026, ma la decisione di rimanere per un’altra stagione universitaria li rende ora figure centrali per il 2027. La situazione rimane fluida e le valutazioni potranno cambiare sensibilmente nei prossimi mesi, ma la tendenza attuale conferma una classe ampia e aperta a molte sorprese, promettendo un Draft ricco di opportunità per le franchigie.