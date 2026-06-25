La Ferrari si prepara al Gran Premio d'Austria con l'introduzione di un aggiornamento alla power unit. Questa mossa strategica sfrutta le opportunità offerte dal regolamento ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), che permette ai costruttori di intervenire sui propulsori durante la stagione per ridurre il divario prestazionale con le unità più competitive, come quella attualmente fornita dalla Red Bull. L'intervento segue un significativo pacchetto di novità tecniche già implementato a Barcellona e rappresenta il primo dei due aggiornamenti concessi alla scuderia di Maranello per la stagione in corso.

Enrico Gualtieri, direttore tecnico della power unit Ferrari, ha fornito dettagli sull'approccio della squadra. "La Formula 1 è sempre stata una questione di dettagli e di guadagni incrementali e olistici," ha affermato Gualtieri. Ha poi aggiunto che "lo sviluppo della power unit segue tipicamente cicli lunghi, poiché ogni passo, specialmente quelli più importanti che implicano un ciclo di ricerca e sviluppo intensivo, richiede una validazione estensiva. Per questa ragione, cambiamenti concettuali o architettonici significativi durante una stagione di Formula 1 sono rari, in particolare quando influenzano l'installazione e l'integrazione con la vettura e le sue condizioni operative."

Gualtieri ha inoltre evidenziato l'impegno costante del team: "Dall'inizio del progetto 2026, abbiamo combinato un approccio di sviluppo continuo con programmi di sviluppo a lungo termine, per sfruttare appieno tutte le opportunità disponibili e aumentare le prestazioni della nostra power unit.

Questi due filoni procedono in parallelo e spesso si rafforzano a vicenda. L'intero team in fabbrica sta ora lavorando senza sosta per trarre il massimo dalle opportunità aggiuntive fornite dal meccanismo ADUO, in pieno allineamento con la nostra roadmap di sviluppo prevista."

Un passo incrementale per il futuro

L'aggiornamento portato a Spielberg è stato descritto da Gualtieri come "relativamente minore" e frutto del lavoro svolto nelle ultime settimane per trasferire i miglioramenti dal programma di sviluppo alla pista. "Esso incarna i principi chiave del nostro sport: miglioramento continuo, reazione rapida e implementazione dei guadagni alla prima opportunità," ha sottolineato il direttore tecnico.

Tuttavia, Gualtieri ha voluto moderare le aspettative, chiarendo che "questo aggiornamento non è un passo importante e, da solo, non cambierà l'ordine competitivo. Ciò che dimostra è l'atteggiamento del team e dei nostri partner tecnici: spingere continuamente e sfruttare al massimo ogni opportunità per migliorare il nostro pacchetto."

Ha poi concluso: "In un campionato così competitivo come questo, è irrealistico aspettarsi che un singolo aggiornamento trasformi il quadro generale, specialmente sotto le attuali restrizioni di omologazione e sviluppo. La performance si costruisce progressivamente, non solo attraverso modifiche hardware, ma anche attraverso l'efficacia con cui si ottimizza il pacchetto gara dopo gara."

Mercedes: priorità all'affidabilità

Contemporaneamente, la Mercedes ha introdotto nuovi componenti focalizzati sul miglioramento dell'affidabilità della propria power unit.

Questa decisione arriva dopo una serie di problemi tecnici che hanno portato a ritiri in due delle ultime tre gare. Kimi Antonelli ha commentato: "Non credo che sia sempre stato un problema legato alla temperatura, ma questo weekend abbiamo una specifica più recente con aggiornamenti volti a migliorare la durata e l'affidabilità del pacchetto. Il team ha lavorato intensamente, perché abbiamo sofferto di questo tipo di problemi un po' troppo spesso."

Antonelli ha specificato che "questo primo grande aggiornamento non riguarda realmente le prestazioni, ma è tutto incentrato sul tentativo di assicurarsi che questi problemi non si ripetano. Sono sicuro che il team stia trovando la strada e penso che sia un buon passo avanti."

In vista del Gran Premio d'Austria, la Ferrari occupa la seconda posizione nel Campionato Costruttori con 190 punti, mentre la Mercedes guida con 262 punti.

Nella classifica piloti, Lewis Hamilton è secondo con 115 punti, preceduto da Kimi Antonelli che detiene 156 punti. L'impatto di questi aggiornamenti sulla competitività delle due squadre sarà osservato con grande attenzione nelle prossime gare.