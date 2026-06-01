Per l'ottantesimo anniversario della Repubblica italiana, il Presidente ha invitato numerosi atleti di spicco alle celebrazioni del 2 giugno. Tra loro Federica Brignone, Bebe Vio, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Beppe Bergomi e Abdon Pamich, la cui presenza sottolinea il ruolo dello sport quale simbolo di coesione nazionale e dei valori repubblicani. Le celebrazioni prevedono la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali e un grande evento pubblico in Piazza del Quirinale, fortemente voluto dal Presidente. Attesi oltre 2.700 ospiti, tra cui istituzioni, studenti e personalità dello spettacolo e dello sport.

Durante la giornata, il Capo dello Stato aprirà i giardini del Quirinale a disabili e persone fragili, assisterà a un concerto per i diplomatici e pronuncerà un discorso istituzionale.

Gli sportivi protagonisti della Festa della Repubblica

La partecipazione di atleti quali Federica Brignone, Bebe Vio e Alessandro Del Piero riconosce il ruolo dello sport nella società italiana. Questi campioni, con Arianna Fontana e Beppe Bergomi, testimoniano i valori di impegno, dedizione e spirito di squadra repubblicani. L'iniziativa coinvolge anche giovani talenti musicali, artisti e figure culturali.

Il sito del Quirinale ospiterà video con volti noti e cittadini comuni. Il tennista Matteo Berrettini, ad esempio, definisce la Repubblica “unione, voglia di lavorare insieme come una squadra, per la nostra nazione e per un bene superiore”.

Sport e unità nazionale

L'inclusione di atleti di diverse discipline per il 2 giugno sottolinea il valore dello sport quale strumento di inclusione e coesione sociale. L'evento “I volti della Repubblica”, in diretta su Rai1, vedrà la partecipazione gratuita di artisti e sportivi, a testimonianza di un'Italia che si riconosce nei valori di democrazia e libertà. Il programma include riflessioni storiche: il monologo di Paola Cortellesi sul primo voto delle donne e il dialogo di Maurizio de Giovanni, con Cesare Bocci e Marta Gastini.

La giornata si aprirà con l'omaggio al Milite Ignoto e la parata militare. Lo slogan del Ministero della Difesa, “80 anni di Repubblica, ottant'anni al servizio del Paese”, celebra un percorso di democrazia, libertà e coesione. La presenza di atleti e personalità dello sport rafforza il messaggio di una Repubblica che guarda al futuro, valorizzando il contributo di tutti i cittadini.