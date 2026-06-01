Il Brasile ha inaugurato il suo cammino verso i Mondiali con una vittoria per 6‑2 contro il Panama al Maracanà. Parallelamente, gli Stati Uniti hanno superato il Senegal per 3‑2 in amichevole. Il tecnico brasiliano Ancelotti ha parlato di "iniezione di fiducia" per i verdeoro, mentre per gli Usa Pulisic e Balogun sono stati decisivi.

Brasile-Panama: goleada e fiducia per Ancelotti

La nazionale di Carlo Ancelotti ha preso il largo fin dai primi minuti. Vinicius Jr ha segnato al 2’, poi un autogol di Mateus Cunha al 14’ ha riequilibrato. Prima dell’intervallo, Casemiro ha riportato avanti i verdeoro.

Nella ripresa, dopo i cambi, Rayan, Paquetá e Thiago su rigore hanno ampliato il vantaggio. Oliveira ha siglato il 6‑1, e Harvey il secondo gol degli ospiti, chiudendo sul 6-2.

Al termine della partita, Ancelotti ha definito la serata una "iniezione formidabile di fiducia". Ha sottolineato l’importanza dell’atmosfera e l’atteggiamento della squadra,pur evidenziando necessità di migliorare.

Stati Uniti-Senegal: Pulisic e Balogun decisivi

Gli Stati Uniti hanno ottenuto una vittoria per 3‑2 contro il Senegal a Charlotte. Sergiño Dest ha aperto le marcature al 7’ su assist di Christian Pulisic, che ha poi raddoppiato al 20’ con un tiro preciso, interrompendo un digiuno. Sadio Mané ha accorciato le distanze prima dell’intervallo e pareggiato al 52’, riequilibrando la sfida.

Al 63’, però, Folarin Balogun ha realizzato il gol decisivo su cross di Tim Weah, regalando la vittoria agli Usa. La prestazione di Pulisic (gol e assist) e la rete di Balogun sono stati i momenti salienti. Il tecnico Pochettino ha sfruttato l’amichevole per testare la rosa in vista del Mondiale.