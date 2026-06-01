L’Australia ha ufficializzato i ventisei convocati dal CT Tony Popovic per i prossimi Mondiali, con una selezione che guarda al futuro. Tra i volti nuovi figurano l’attaccante del Sassuolo Cristian Volpato e il difensore del Parma Alessandro Circati, entrambi di origini italiane. Il ventiduenne Volpato, nato a Sydney e con un passato nell'Italia Under‑21, ha completato il cambio di nazionalità sportiva la scorsa settimana. Insieme a Tete Yengi (attaccante in Giappone), è uno dei due Socceroos senza presenze in nazionale maggiore.

Esperienza e nuove promesse

La rosa di Popovic unisce veterani e promesse: il portiere Mat Ryan (Levante) e l’attaccante Mathew Leckie saranno alla quarta Coppa del Mondo, mentre ben diciassette convocati faranno il loro esordio assoluto. Il CT Popovic ha commentato le “decisioni difficili”, elogiando l’impegno dei giocatori nel ritiro. L’inserimento di Volpato, formalizzato venerdì, è un segnale positivo dopo l’infortunio di McGree.

L'Australia nel Gruppo D

I Socceroos, alla sesta partecipazione consecutiva ai Mondiali, sono nel Gruppo D con Turchia, Stati Uniti e Paraguay.

La lista completa dei convocati

Portieri: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers Fc), Mathew Ryan (Levante);

Difensori: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (Apoel Nicosia), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer Ak), Harry Souttar (Leicester), Kai Trewin (New York City);

Centrocampisti: Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St Pauli), Connor Metcalfe (St Pauli), Aiden O’Neill (New York City), Paul Okon‑Engstler (Sydney Fc);

Attaccanti: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Toure (Norwich), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia).