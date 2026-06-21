Le acque di Rodi Garganico sono state teatro di un'entusiasmante vittoria per il team francese Foresti & Suardi, che ha trionfato nella gara 2 del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D. L'evento, svoltosi dal 18 al 21 giugno 2026, ha visto la gara decisiva disputarsi domenica mattina, tra le 11:30 e le 13:00 (ora locale), su un impegnativo tracciato di sei miglia. Decine di migliaia di spettatori hanno assistito dalla spiaggia a questa spettacolare competizione, definita la "Formula 1 del mare". Nove imbarcazioni hanno preso parte alla sfida, tra cui tre della neonata "Green Class", che hanno gareggiato insieme ai potenti bolidi della 3D, tutti equipaggiati con i nuovi motori Mercury 250hp quattro tempi, conformemente alla normativa introdotta nel 2026.

Questa edizione mista ha rappresentato una formula innovativa per il campionato.

Il podio e le nuove sfide

Sul gradino più alto del podio è salito il team D96 Foresti & Suardi, con un equipaggio di grande talento composto dall'italo-francese François Pinelli e da Saul Bubacco, che hanno dimostrato una superiorità inequivocabile. La seconda posizione è stata conquistata dall'imbarcazione Gasbeton D10, guidata con maestria da Andrea Bacchi e Giovanni Carpitella. A completare il podio, in terza posizione, si è classificato il team Tessilmare – D6, con Giampaolo Montavoci e Francis Notaschaele al timone, protagonisti di una gara avvincente.

Rodi Garganico, capitale della motonautica

Al termine della manifestazione, il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, ha espresso grande soddisfazione per l'esito dell'evento.

"Tanto pubblico e la stampa nazionale ed internazionale hanno dedicato alla nostra città grande attenzione", ha dichiarato d’Anelli, sottolineando come "la città di Rodi Garganico è una delle capitali della motonautica del mondo". Il sindaco ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a Marino Masiero, CEO del Porto turistico di Rodi Garganico, per il suo impegno: "Sin dal primo anno ha creduto ed investito nel progetto facendo una importante promozione del territorio pugliese", ha aggiunto, evidenziando il ruolo cruciale di tale collaborazione per il successo e la visibilità della regione.

Le prossime tappe del Campionato Mondiale

Il Campionato del Mondo Offshore Classe 3D proseguirà con le sue tappe internazionali.

La prossima avvincente gara si terrà ad Arendal, in Norvegia, promettendo nuove sfide e spettacolo. Successivamente, la competizione si sposterà a Öregrund, in Svezia, dove i team si daranno battaglia per conquistare ulteriori punti preziosi in vista del titolo mondiale.