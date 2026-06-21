Linda Noskova ha conquistato il suo primo titolo in carriera sull'erba, trionfando domenica a Berlino. La ceca ha superato Jessica Pegula con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Noskova ha espresso la sua gioia: "What a week", aggiungendo: "Congrats to Jess – you’re an incredible and really tricky player to play, no matter what surface. It was really tricky to play you in the final." Questo successo proietterà Noskova nella Top 10 da lunedì. La ceca, potente, ha messo sotto pressione Pegula con colpi piatti. La sua forma su questa superficie è confermata da undici vittorie nelle ultime tredici partite, iniziate con la semifinale a Bad Homburg.

Il percorso

Noskova ha perso un solo set prima della finale. Danielle Collins ha detto: "She’s relentless. Even when things aren’t going her way, she goes right back to it and plays that aggressive game style, and I think that really overwhelms players." Sam Querrey sulla sua potenza: "Sabalenka, Anisimova, Rybakina – she is in that group now when it comes to power." In semifinale, Noskova aveva superato Eala (6-2, 6-4); Pegula aveva eliminato Sabalenka (6-4, 6-7(4), 6-0).

La finale

La finale, ritardata per pioggia e vento, è iniziata oltre le 17. Noskova ha strappato il servizio a Pegula nel decimo gioco del primo set. Pegula ha reagito nel secondo set, brekkando a zero nel settimo gioco e pareggiando.

Nel set decisivo, Noskova ha mostrato maggiore audacia, brekkando per il 2-0. Salvando due palle break per il 5-2 prima di chiudere il match e conquistare il titolo. Statistiche finali: 39 vincenti per Noskova (33 per Pegula); il break nel terzo set ha fatto la differenza. Il match, ad alta intensità, ha visto 25 ace (14 Pegula, 11 Noskova). Con questa vittoria, la ceca ha registrato la sua tredicesima affermazione contro una Top 10. A soli ventuno anni, Linda Noskova è la terza ceca a trionfare a Berlino negli ultimi quattro anni, dopo Petra Kvitova e Marketa Vondrousova.