Lorenzo Sonego ha inaugurato la sua avventura sull'erba di Maiorca con una vittoria convincente, superando l'argentino Mariano Navone nel primo turno dell'ATP 250. Il tennista torinese, attualmente posizionato al numero 65 del ranking mondiale, ha dimostrato tenacia e determinazione, imponendosi in tre set con il punteggio finale di 7-6, 2-6, 6-4. Questo successo gli spalanca le porte del secondo turno, dove attenderà il vincitore del derby serbo tra Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic.

L'andamento del match: tra equilibrio e rimonta

La sfida, disputatasi sul suggestivo campo in erba del prestigioso torneo ATP 250 di Maiorca, ha offerto momenti di grande intensità.

Sonego ha saputo conquistare il primo parziale al tie-break, dimostrando freddezza nei momenti cruciali. Tuttavia, il secondo set ha visto una reazione decisa da parte di Navone, che è riuscito a imporsi con un netto 6-2, riequilibrando le sorti dell'incontro e mettendo alla prova la resilienza dell'azzurro. È stato nel set decisivo che il talento e la grinta di Sonego sono emersi con prepotenza: l'italiano ha saputo reagire con maestria, chiudendo la partita sul 6-4 e assicurandosi così il meritato accesso al turno successivo. Una vittoria che non solo garantisce il passaggio del turno, ma infonde anche fiducia in vista dei prossimi impegni sul verde.

Il prossimo ostacolo: un derby serbo all'orizzonte

Nel secondo turno del torneo maiorchino, Lorenzo Sonego si troverà di fronte a un avversario proveniente da un interessante confronto tutto serbo. Il suo prossimo contendente sarà infatti il vincitore della partita che vedrà opposti Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic. Entrambi i tennisti serbi rappresentano profili di alto livello e promettono una sfida impegnativa per l'azzurro. La preparazione e la strategia saranno fondamentali per affrontare al meglio il prossimo impegno e continuare il percorso in questo torneo sull'erba, una superficie che tradizionalmente esalta le qualità tecniche e atletiche di Sonego.

Sonego e l'erba: un binomio vincente

L'attesa per questo match era palpabile, non solo per l'importanza del primo turno, ma anche per la peculiare natura della superficie di gioco. L'erba, infatti, è un terreno che storicamente si adatta particolarmente bene allo stile di gioco di Lorenzo Sonego. La sua aggressività da fondo campo, unita alla capacità di servire con potenza e precisione, trova su questa superficie un terreno fertile per esprimersi al meglio. L'esperienza accumulata dall'azzurro sui campi verdi, dove il rimbalzo è più basso e veloce, gli conferisce un vantaggio strategico. Questa combinazione di fattori, ovvero il suo gioco incisivo e la familiarità con l'erba, ha contribuito a creare le condizioni ideali per un inizio positivo nel torneo di Maiorca, confermando le aspettative che lo vedevano favorito su questo tipo di superficie.