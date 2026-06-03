La Lazio ha dato il via ufficialmente al suo nuovo corso tecnico con l'arrivo di Gennaro Gattuso. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha varcato oggi i cancelli del centro sportivo di Formello, segnando un momento cruciale e atteso per la società biancoceleste. L'ingresso di Gattuso, accompagnato dal suo staff di fiducia, proietta il club verso una nuova fase della sua storia sportiva, ricca di aspettative e nuove sfide.

L'inizio dell'era Gattuso a Formello

L'arrivo di Gennaro Gattuso a Formello concretizza l'inizio della sua esperienza alla guida della Lazio.

Il tecnico è giunto al centro sportivo biancoceleste affiancato da figure chiave del suo team: il vice Luigi Riccio, il team manager Stefan Derkum e il dirigente Alberto Bianchi. Questa composizione del gruppo di lavoro sottolinea l'approccio organizzato e la volontà di avviare immediatamente un progetto solido e coerente. L'attesa per la sua presenza era palpabile, e il suo ingresso segna l'avvio formale e operativo di quella che è già stata definita l'era Gattuso per il club capitolino.

I prossimi passi: contratto e programmazione

Nonostante l'accordo contrattuale non sia ancora stato formalizzato con la firma, Gennaro Gattuso è già pienamente operativo e immerso nelle dinamiche del club. Nelle prossime ore è previsto un incontro imminente e decisivo con la dirigenza della Lazio.

Questo summit sarà fondamentale per mettere nero su bianco i dettagli del contratto che legherà il tecnico al club biancoceleste, definendo così in maniera definitiva il suo ruolo e le sue responsabilità. Oltre agli aspetti burocratici, l'agenda prevede anche la discussione di temi cruciali per la pianificazione futura, come la programmazione della stagione e le prime, fondamentali strategie di mercato.

Strategie di mercato e profili nel mirino

Durante il primo summit con la dirigenza, un'attenzione particolare sarà dedicata alle strategie di mercato, elemento chiave per la costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione. Il nuovo tecnico e la società valuteranno insieme i profili più adatti a integrarsi nel progetto tecnico.

Tra i nomi che sono stati presi in considerazione e che potrebbero rappresentare potenziali elementi da rilanciare nel nuovo assetto della Lazio, figurano diversi calciatori. Nello specifico, sono stati menzionati Ratkov, Dele-Bashiru, Przyborek e Gigot. Questi profili, ritenuti interessanti, saranno analizzati per capire come possano contribuire al rafforzamento della rosa e alla realizzazione della visione tattica di Gennaro Gattuso.