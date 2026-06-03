Un vero e proprio scossone ha colpito il Roland Garros: la numero uno del ranking mondiale, Aryna Sabalenka, è stata eliminata a sorpresa nei quarti di finale. La tennista bielorussa ha dovuto arrendersi alla giovane e talentuosa russa Mirra Andreeva, che ha conquistato la vittoria in tre set con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4. L'incontro, disputato sul campo centrale di Parigi, ha visto Sabalenka, considerata una delle principali favorite per la vittoria finale, subire una sconfitta inaspettata.

Sabalenka, che vantava un impressionante record di aver raggiunto almeno le semifinali negli ultimi sei tornei dello Slam, ha trovato in Andreeva un'avversaria particolarmente ispirata e determinata.

Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, la bielorussa non è riuscita a contenere la rimonta della sua avversaria, la quale ha dimostrato una grande solidità mentale e fisica nei momenti cruciali della partita. "Non è facile perdere così, ma Mirra ha giocato un tennis incredibile", ha dichiarato Sabalenka al termine dell'incontro, riconoscendo il merito della sua giovane sfidante.

Andreeva vola in semifinale, Sabalenka saluta Parigi

La sorprendente sconfitta di Sabalenka si inserisce in un quadro più ampio di eliminazioni illustri che stanno rendendo questa edizione del Roland Garros particolarmente imprevedibile e ricca di colpi di scena. Con questa prestigiosa vittoria, Mirra Andreeva ha conquistato la sua prima semifinale in un torneo dello Slam, un traguardo significativo che conferma il suo innato talento e la sua costante crescita nel circuito WTA.

"Ho cercato di restare concentrata su ogni punto e di non pensare troppo all’importanza della partita", ha commentato Andreeva, sottolineando la sua capacità di gestire la pressione in un match di tale portata.

La sfida è stata caratterizzata da scambi di alta intensità e da un livello di gioco elevato, specialmente nelle fasi finali dei set. Nonostante i tentativi di reazione di Sabalenka nel terzo set, Andreeva ha saputo mantenere il controllo nei momenti chiave, chiudendo l'incontro con un break decisivo che le ha garantito l'accesso al turno successivo.

Un Roland Garros senza le favorite: un torneo inedito

L'eliminazione di Aryna Sabalenka si aggiunge a quella di altre importanti teste di serie, trasformando questa edizione del Roland Garros in una delle più sorprendenti e aperte degli ultimi anni.

La caduta delle principali favorite ha di fatto spalancato le porte a nuove protagoniste, rendendo il torneo ancora più incerto e affascinante. Mirra Andreeva, ora tra le semifinaliste, emerge come una delle rappresentanti più promettenti della nuova generazione del tennis femminile, che sta prepotentemente affermandosi a livello internazionale.

Il percorso di Sabalenka a Parigi si conclude dunque ai quarti di finale, mentre Andreeva prosegue la sua corsa verso la finale, pronta a confrontarsi con le avversarie rimaste in gara. Il torneo, orfano delle sue stelle più attese, si appresta a vivere un finale inedito e ricco di sorprese, promettendo emozioni fino all'ultimo punto.