La Germania ha esordito nel girone E dei Mondiali 2026 con una vittoria schiacciante, imponendosi per 7-1 su Curaçao. L'incontro, disputato a Houston, ha visto i tedeschi dominare, ma ha anche regalato un momento di significato storico per la nazionale debuttante di Curaçao, autrice del suo primo gol in una fase finale mondiale.

La partita ha preso subito una direzione favorevole alla Germania, che ha aperto le marcature dopo appena sei minuti grazie a Nmecha. Nonostante l'inizio fulminante, Curaçao ha risposto con Comenencia, autore del primo gol nella sua storia ai Mondiali.

Prima della pausa, la Germania ha ristabilito il proprio dominio: Schlotterbeck ha riportato avanti i suoi con un colpo di testa su calcio d'angolo, e Havertz ha trasformato un rigore, portando il risultato sul 3-1 all'intervallo.

La goleada tedesca e il sigillo di Curaçao

Nel secondo tempo, la Germania ha continuato a dettare il ritmo, ampliando ulteriormente il divario. Musiala ha siglato il quarto gol con una conclusione precisa, seguito da Brown con un potente tiro dalla distanza. Il sesto gol è arrivato grazie a Undav, che ha approfittato di una porta sguarnita. A chiudere la goleada è stato ancora Havertz, che ha completato la sua doppietta personale con una pregevole vaselina, fissando il punteggio finale sul 7-1.

Il gol di Livano Comenencia, seppur arrivato in una sconfitta così netta, assume un valore simbolico inestimabile. È la prima volta che Curaçao riesce a segnare in una fase finale dei Mondiali, un'impresa che sarà ricordata come un momento storico per il calcio dell'isola. Nonostante la netta vittoria tedesca, la marcatura dei debuttanti ha aggiunto un tocco di significato a una partita altrimenti a senso unico.