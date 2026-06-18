Il Ghana ha iniziato il suo percorso nei Mondiali 2026 con una vittoria di capitale importanza, superando Panama per 1-0 in un incontro valido per il Gruppo L. La partita, disputata nella città di Toronto, è stata decisa da un gol arrivato in extremis, al 95’ minuto di gioco. La rete, siglata con un potente colpo di testa da Caleb Yirenkyi, è stata il frutto di un assist illuminante di Brandon Thomas-Asante, che ha permesso alla nazionale ghanese di conquistare i primi tre punti del torneo.

La sfida si è rivelata estremamente combattuta e tattica fin dal fischio d'inizio, mantenendo un equilibrio costante che ha reso il risultato incerto per tutta la durata dei novanta minuti regolamentari.

Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, ma le difese si sono dimostrate solide e difficili da superare, limitando le occasioni da rete. L'intensità del gioco ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, in attesa di un episodio che potesse sbloccare l'impasse. L'episodio decisivo si è verificato proprio quando il pareggio sembrava ormai scritto. Al 95’ minuto, in pieno recupero, Brandon Thomas-Asante si è reso protagonista di una "cabalgata eccellente" sulla fascia, una progressione travolgente che ha disorientato la difesa avversaria con la sua velocità e determinazione. Il suo cross preciso e potente ha trovato la testa di Caleb Yirenkyi, il quale, con un tempismo perfetto e una notevole elevazione, ha indirizzato la palla in rete.

Un gol definito "eroico" per la sua tempistica e per l'importanza che riveste in questa fase iniziale del torneo, frutto della combinazione tra l'azione dirompente di Thomas-Asante e la freddezza realizzativa di Yirenkyi.

Impatto sul Gruppo L

Questa vittoria rappresenta un avvio estremamente positivo per il Ghana nel Gruppo L dei Mondiali 2026. I tre punti conquistati in una partita così tirata infondono fiducia e slancio in vista dei prossimi impegni, che vedranno la nazionale ghanese confrontarsi con avversari di alto livello in un girone che si preannuncia particolarmente competitivo. Per Panama, invece, questa sconfitta all'esordio significa rimanere a secco di punti in classifica, un inizio in salita.

La squadra dovrà ora riorganizzarsi rapidamente e affrontare le prossime sfide con l'obiettivo di recuperare terreno e mantenere vive le speranze di qualificazione, in un contesto dove ogni punto sarà fondamentale.