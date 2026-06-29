Il presidente della Lega Basket, Maurizio Gherardini, ha evidenziato la portata storica dei cambiamenti epocali che stanno interessando il basket italiano. Le sue dichiarazioni giungono a seguito dell'assemblea di Lega che ha formalizzato la rinuncia di Brescia e Cremona all'iscrizione alla prossima Serie A e, contestualmente, l'ingresso di due nuove società: la Maxima Roma di Matiasic e la Roma Spqr, guidata da Donnie Nelson e dalla stella Luka Doncic. Gherardini ha affermato con chiarezza: “Tutte le operazioni sono state fatte nel rispetto delle regole, alla luce del sole.

Siamo di fronte a un cambiamento epocale nel mondo dello sport, anche del nostro e dobbiamo farci trovare pronti”.

Il dirigente ha sottolineato come l'intero panorama sportivo, e in particolare il basket, stia attraversando una fase di profonda trasformazione. Questa richiede l'individuazione di nuove sinergie ed energie, sia sul fronte economico che su quello organizzativo. “Dobbiamo essere pronti a trovare nuove sinergie ed energie. Energie e risorse economiche, anche nuove proprietà, insomma”, ha spiegato Gherardini, rimarcando l'urgenza di adeguarsi ai tempi e di operare per un miglioramento complessivo della situazione attuale.

Il dibattito sui cambiamenti e il calendario della Serie A

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Bologna, Gherardini ha anche risposto alle recenti osservazioni di Massimo Zanetti, patron della Virtus, che aveva definito “scempio” l'ingresso di nuove realtà nel campionato.

Il presidente della Lega Basket ha replicato: “Le dichiarazioni di Zanetti? La sua è la visione di un imprenditore che lavora tantissimo. Dobbiamo adeguarci ai tempi e pure lui lavora per adeguarsi in un mondo in cui si parla di fondi, Franchigie ed Nba Europe. Lo ribadisco: siamo di fronte a un cambiamento epocale del nostro sport e non solo dobbiamo lavorare nell'ottica di cambiare in meglio la situazione ed essere pronti agli sviluppi”.

Gherardini ha inoltre fornito dettagli sul prossimo campionato di Serie A, annunciando che prenderà il via il 27 settembre e si concluderà il 9 maggio con l'ultima giornata della regular season, prima dell'inizio dei playoff. La stagione prevederà due finestre Fiba e non ci saranno match infrasettimanali, garantendo una programmazione più cadenzata.

Il ritorno di Roma nel basket di vertice con Nelson e Doncic

L'ingresso della Roma Spqr, un progetto ambizioso guidato da Donnie Nelson e dalla stella NBA Luka Doncic, rappresenta uno degli sviluppi più significativi per il basket italiano. Questo gruppo di investitori ha acquisito il titolo sportivo della Vanoli Cremona, procedendo al trasferimento della squadra nella Capitale. Contestualmente, è stata presentata la candidatura di Roma come rappresentante per la NBA Europe. L'operazione vede il coinvolgimento anche di altre figure di spicco come lo storico coach Valerio Bianchini e l'ex cestista Rimantas Kaukenas, segnando un importante ritorno di Roma ai vertici del basket nazionale e aprendo a scenari di ulteriore internazionalizzazione del campionato.

Il basket italiano si appresta dunque ad affrontare una stagione ricca di importanti novità, sia sul piano sportivo che su quello gestionale. L'obiettivo primario è consolidare la propria posizione e cogliere le opportunità offerte dai nuovi assetti societari e dalle prospettive di sviluppo internazionale, preparandosi a un futuro in rapida evoluzione.