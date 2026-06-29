Il campione in carica Jannik Sinner è tornato in campo a Wimbledon per il suo debutto stagionale, affrontando il serbo Miomir Kecmanovic in un match inaugurale combattuto e ricco di tensione. L'incontro, disputato sul prestigioso Centre Court, ha visto l'italiano impegnato a difendere il titolo conquistato nell'edizione precedente, in un contesto di grande attesa dopo la recente delusione al Roland Garros.

Equilibrio e reazione nei primi set

Il primo set ha mostrato un notevole equilibrio, con entrambi i tennisti che hanno tenuto il servizio per otto game.

Kecmanovic ha poi strappato il servizio a Sinner, aggiudicandosi la frazione per 6-4. La reazione dell'azzurro è stata immediata: nel secondo set, Sinner ha ottenuto un break decisivo e, nonostante i tentativi di recupero del serbo, ha chiuso il parziale a suo favore, ristabilendo la parità nel conto dei set.

Terzo set: caduta e tie-break decisivo

Il terzo set ha mantenuto alta l'intensità e l'incertezza. Durante uno scambio, Sinner è scivolato sull'erba del campo, ma si è rialzato prontamente, continuando a lottare con determinazione. Nonostante i ben diciotto ace messi a segno dall'italiano, il set si è deciso al tie-break, vinto da Kecmanovic, che si è così riportato in vantaggio nel match.

Quarto e quinto set: dominio e tensione finale

Nel quarto set, Jannik Sinner ha preso saldamente il controllo del gioco, mettendo a segno un break e dominando gli scambi fino a chiudere il parziale con un netto 6-2. Il quinto set si è aperto con uno scambio di break che ha mantenuto alta la tensione. Successivamente, un doppio fallo di Miomir Kecmanovic ha regalato un prezioso vantaggio a Sinner, che si è trovato a condurre per 5-2, avvicinandosi alla vittoria in questo difficile debutto.

Il contesto del debutto a Wimbledon

Questo debutto a Wimbledon assume un significato particolare per Sinner, che torna in campo sull'erba londinese dopo la delusione al Roland Garros. In qualità di campione in carica e numero uno al mondo, l'italiano ha avuto l'onore di aprire il torneo sul Centre Court, una tradizione riservata al detentore del titolo.

Il confronto con Kecmanovic, attuale numero 51 del ranking ATP, è stato seguito con grande attenzione, anche considerando che Sinner aveva già superato il serbo nei quattro precedenti incontri diretti.