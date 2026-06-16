Le leggendarie Serena Williams e Venus Williams faranno il loro atteso ritorno sui prestigiosi campi di Wimbledon, grazie a una wild card concessa dall’All England Club per il torneo di doppio femminile. L’annuncio, giunto a pochi giorni dall’inizio della competizione, segna un nuovo, significativo capitolo nella straordinaria carriera delle due campionesse statunitensi.

Le sorelle Williams vantano un palmarès eccezionale: hanno conquistato insieme ben sei titoli a Wimbledon e un totale di quattordici titoli del Grand Slam nel doppio. La loro ultima apparizione nel torneo londinese risaliva al 2016, anno in cui trionfarono per l’ultima volta.

Il loro record complessivo a Wimbledon nel doppio femminile è a dir poco impressionante, con quarantacinque vittorie e appena cinque sconfitte. L’ultima volta che hanno calcato insieme un campo in un torneo del Grande Slam è stato al Roland Garros nel 2018.

Il significato di un ritorno

Il rientro di Serena Williams e Venus Williams è carico di significato. Serena, che ha quarantacinque anni, è tornata a competere solo di recente, dopo un’assenza dai campi durata quasi quattro anni. Venus, che si appresta a compiere quarantasei anni, ha invece ripreso a gareggiare in modo più saltuario. L’ufficializzazione dell’invito tramite wild card da parte dell’All England Club sottolinea il valore non solo sportivo, ma anche simbolico della loro presenza, attesa con grande fermento dagli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Non solo le sorelle Williams: l’organizzazione ha esteso le wild card anche ad altri nomi di spicco e a giovani promesse. Tra questi figurano Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka e Maja Chwalinska, che hanno ottenuto l’accesso al tabellone principale sia in singolare sia in doppio, a conferma della volontà degli organizzatori di bilanciare esperienza e nuovi talenti.

Le recenti apparizioni in doppio

Il percorso recente delle Williams nel doppio ha visto Serena tornare alla vittoria al Queen’s Club, dove ha trionfato in coppia con Victoria Mboko. Era inoltre prevista la sua partecipazione al Berlin Open in doppio, al fianco di Karolina Muchova. L’ultima volta che le sorelle Williams hanno giocato insieme in doppio risale all’US Open 2022, dove furono eliminate al primo turno, segnando il loro primo incontro in coppia dopo oltre quattro anni e mezzo.

Il loro primo storico titolo a Wimbledon risale al 2000, un traguardo che testimonia una longevità sportiva e una supremazia nel tennis femminile che pochi atleti possono vantare.

La presenza delle Williams a Wimbledon 2026 si configura dunque come un evento imperdibile, un appuntamento atteso con impazienza da tutti gli appassionati e dagli addetti ai lavori, pronti ad ammirare ancora una volta una delle coppie più vincenti e iconiche nella storia di questo sport.