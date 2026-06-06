Lewis Hamilton ha concluso le qualifiche del Gran Premio di Monaco conquistando la terza posizione sulla griglia di partenza. Al termine della sessione, il sette volte campione del mondo ha voluto congratularsi pubblicamente con Kimi Antonelli, autore della sua prima pole position sul circuito di Montecarlo. “Congratulazioni a Kimi per la sua prima pole qui. È qualcosa di molto speciale. È stato difficile per noi, dobbiamo analizzare i dati, io ho dato il meglio di me”, ha dichiarato Hamilton, sottolineando la difficoltà della sessione e l'importanza del risultato ottenuto dal giovane pilota.

Hamilton ha poi aggiunto: “È bello vedere quanto siamo tutti così vicini, un grande grazie a tutti i ragazzi in pista, non abbiamo portato miglioramenti ma siamo comunque in lotta”. Le sue parole riflettono la soddisfazione per la competitività mostrata dal team, nonostante l'assenza di aggiornamenti tecnici sulla vettura. Il pilota britannico ha evidenziato la compattezza del gruppo di testa e la determinazione della squadra nel restare competitiva in un contesto così selettivo come quello di Monaco.

Kimi Antonelli domina le qualifiche a Monaco

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position per il Gran Premio di Monaco con un margine di appena 0,043 secondi, precedendo Max Verstappen e confermando la supremazia Mercedes nelle qualifiche di questa stagione.

Il giovane pilota ha descritto il suo giro come “uno di quelli che chiamiamo giro magico. Sono riuscito a mettere tutto insieme”. Antonelli, diciannove anni, partirà quindi davanti a tutti in una gara dove la posizione in griglia è particolarmente determinante, vista la difficoltà di sorpasso sulle strette strade del Principato.

La Ferrari, che aveva mostrato un buon passo nelle prove libere del venerdì, non è riuscita a portare nessuna delle sue vetture in prima fila. Charles Leclerc scatterà dalla quarta posizione, mentre il compagno di squadra George Russell, rivale diretto di Antonelli in classifica, si è qualificato solo sesto. La squadra italiana dovrà inoltre affrontare la gara senza il team principal Fred Vasseur, assente per motivi medici.

La stagione di Antonelli e le sfide per la gara

La pole di Antonelli rafforza la leadership Mercedes, che ha conquistato la prima posizione in tutte le qualifiche della stagione. Antonelli, attualmente in testa al mondiale con 43 punti di vantaggio su Russell, si candida così a ottenere la quinta vittoria consecutiva in gara, un traguardo raggiunto tra i piloti attuali solo da Verstappen e dallo stesso Hamilton. La gara di Monaco, notoriamente difficile per i sorpassi, potrebbe quindi rappresentare un'occasione importante per consolidare la propria posizione in classifica.

Nonostante la Ferrari abbia mostrato segnali incoraggianti nelle sessioni di prova, la squadra dovrà lavorare per recuperare terreno in gara, anche a causa dei danni riportati da Leclerc nell'ultimo tentativo di qualifica. L'assenza del team principal potrebbe rappresentare un'ulteriore difficoltà per la gestione della corsa e per le strategie da adottare.