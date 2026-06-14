Lewis Hamilton ha siglato la sua prima vittoria in Formula 1 con la Ferrari, trionfando nel Gran Premio di Barcellona. Il britannico ha preceduto George Russell e Lando Norris in una gara intensa, caratterizzata da una strategia a tre soste e condizioni climatiche estreme.

Partito alle spalle di Russell, Hamilton non ha guadagnato posizioni al via nonostante le gomme soft. Russell ha mantenuto la testa, con Hamilton subito davanti a Kimi Antonelli. Il caldo intenso ha favorito la strategia aggressiva di Hamilton, che ha effettuato il primo pit stop all'undicesimo giro per passare alle hard.

Questa mossa ha costretto Russell a rientrare ai box il giro successivo, nonostante gomme medie.

La svolta con la Virtual Safety Car

Il momento decisivo è arrivato all'ingresso della Virtual Safety Car, causata da un incidente di Fernando Alonso. Hamilton ha sfruttato l'occasione per la sua terza sosta, rientrando con un vantaggio di 1,5 secondi su Russell. Da lì, il pilota Ferrari ha imposto un ritmo insostenibile, tagliando il traguardo con oltre 19 secondi di margine.

Un colpo di scena a pochi giri dalla fine ha visto Kimi Antonelli, leader del mondiale, costretto al ritiro al 62° giro per un problema al motore dalla seconda posizione. Questo ha promosso Russell al secondo posto e Norris al terzo, formando il primo podio tutto britannico dal 1968.

Hamilton: "Tutti hanno lavorato duramente, questa è solo la prima"

Con questo trionfo, Hamilton ha interrotto un digiuno di vittorie di quasi due anni, regalando alla Ferrari il primo successo dal Gran Premio del Messico 2024. "Everyone worked so hard for it and everyone truly deserves it. I’m forever grateful to them, and this is just the first I hope of many", ha dichiarato il sette volte campione del mondo. La vittoria riduce il suo distacco in classifica da Antonelli a 41 punti.

Nelle posizioni successive: Max Verstappen (4°), Oscar Piastri (5°). La zona punti è stata completata da Isack Hadjar (6°), Pierre Gasly (7°), Franco Colapinto (8°), Liam Lawson e Arvid Lindblad. Tra i ritirati: Antonelli, Leclerc, Alonso, Bearman, Alex Albon (classificato 18°), Hulkenberg, Bottas e Lance Stroll. La vittoria di Hamilton interrompe la serie Mercedes 2026, rilanciando le ambizioni Ferrari nel campionato e mantenendo la stagione aperta.