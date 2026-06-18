Holger Rune, l'ex numero quattro del mondo, ha annunciato il suo ritiro da Wimbledon, il prestigioso torneo sull'erba che inizierà il 29 giugno. La decisione del giovane talento danese è dovuta alla necessità di proseguire la riabilitazione dopo una rottura del tendine d'Achille e un infortunio al ginocchio, problematiche che lo hanno costretto a fermarsi in un momento cruciale della sua carriera.

Questa scelta, seppur difficile, giunge in una fase delicata per il tennista, che ha dovuto rivedere i propri obiettivi stagionali. "Missing Wimbledon is not an easy decision to make, but the long-term goal remains unchanged: to come back stronger and ready to play at the highest level," ha dichiarato Rune in una nota ufficiale.

"Every day I am closer and the progress is very rewarding. So I’m very encouraged. See you soon!" Parole che evidenziano la sua determinazione.

Assenze di rilievo a Wimbledon

L'assenza di Holger Rune pesa sul tabellone di Wimbledon. La sua rinuncia si aggiunge a quelle di altri due nomi di spicco: l'italiano Lorenzo Musetti, ex semifinalista del torneo, e l'americano Sebastian Korda. Questi forfait congiunti modificano il quadro dei partecipanti e le possibili dinamiche del prestigioso slam londinese.

La decisione di Rune di fermarsi, sebbene sofferta, è stata dettata dalla volontà di non compromettere il suo recupero fisico. L'obiettivo è assicurare un ritorno in campo nelle condizioni ottimali.

Il tennista danese, che ha mostrato una crescita costante negli ultimi anni, è ora concentrato sul recupero completo per tornare protagonista nei grandi appuntamenti del circuito internazionale.

Il percorso di recupero per Rune

La rottura del tendine d'Achille è uno degli infortuni più complessi per un atleta professionista, richiedendo tempi di recupero lunghi e un'attenta gestione della riabilitazione. Rune, pur avendo espresso ottimismo sui progressi, dovrà seguire un percorso graduale per evitare ricadute e garantire una piena efficienza fisica al rientro.

Nonostante l'assenza da Wimbledon, l'obiettivo dichiarato dal danese resta quello di tornare a competere ai massimi livelli. Il suo percorso sarà seguito con attenzione dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, che attendono di rivederlo protagonista nei prossimi appuntamenti del circuito.