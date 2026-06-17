La Nazionale italiana di calcio si prepara a un intenso calendario di impegni, ripartendo da Roma. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre, quando gli Azzurri scenderanno in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Belgio. Questo match segnerà l'esordio dell'Italia nella quinta edizione della UEFA Nations League 2026/2027, dando il via a una serie di sfide cruciali che si concentreranno tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Dopo l'incontro inaugurale nella Capitale, il percorso della Nazionale proseguirà con una trasferta in Turchia, in programma lunedì 28 settembre.

Successivamente, gli Azzurri si sposteranno in Francia per affrontare i padroni di casa venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si concluderà lunedì 5 ottobre, con il match casalingo contro la Turchia, che si disputerà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Questo fitto calendario vedrà la squadra impegnata per ben quattro volte nell'arco di undici giorni.

Il Formato della UEFA Nations League e il Percorso dell'Italia

L'Italia è stata inserita nel Gruppo 1 della Lega A, un raggruppamento che include avversarie di alto profilo come Francia, Belgio e Turchia. Il regolamento della competizione prevede che le prime due squadre classificate di ogni girone accederanno direttamente ai quarti di finale.

La quarta classificata, invece, subirà la retrocessione in Lega B, mentre la terza avrà l'opportunità di disputare uno spareggio per mantenere la propria posizione in Lega A, affrontando una delle seconde classificate della Lega B. I quarti di finale e i play-off sono calendarizzati per il mese di marzo 2027, mentre la fase finale del torneo, che decreterà il vincitore, si terrà nel giugno 2027.

Statistiche e Precedenti Significativi

La città di Roma detiene il primato per il maggior numero di incontri ospitati dalla Nazionale, con un totale di sessantacinque partite. Il bilancio nella Capitale è nettamente positivo, con trentanove vittorie, diciannove pareggi e sette sconfitte. L'ultimo confronto diretto con il Belgio all'Olimpico risale al 10 ottobre 2024, una partita emozionante terminata con un pareggio per 2-2.

In quell'occasione, gli Azzurri si portarono in vantaggio con le reti di Cambiaso e Retegui, per poi essere raggiunti dalla rimonta belga grazie ai gol di De Cuyper e Trossard. Anche a Bologna, la Nazionale ha un buon record: ventiquattro incontri disputati, con sedici successi, cinque pareggi e tre sconfitte. L'ultimo match giocato nel capoluogo emiliano fu un'amichevole contro la Turchia il 4 giugno 2024, conclusasi a reti inviolate sullo 0-0.

Il Calendario Completo della Fase a Gironi

La fase a gironi della Nations League 2026/2027 si estenderà dal 24 settembre al 17 novembre 2026. L'Italia affronterà un totale di sei partite, equamente divise tra tre incontri casalinghi e tre in trasferta.

Dopo l'esordio contro il Belgio, il calendario prevede le trasferte in Turchia e Francia. Seguirà il match di ritorno in casa contro la Turchia, l'incontro casalingo con la Francia e la chiusura della fase a gironi in trasferta contro il Belgio. I quarti di finale e gli spareggi tra Lega A e Lega B sono programmati tra il 25 e il 30 marzo 2027, mentre la Final Four, che assegnerà il trofeo, si disputerà tra il 9 e il 13 giugno 2027.