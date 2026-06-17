Mancano circa cento giorni all'epilogo delle regate preliminari di Coppa America a Napoli, un evento che culminerà il 27 settembre 2026 con la premiazione del team vincitore nella suggestiva baia partenopea. Il Golfo di Napoli si appresta a diventare il prestigioso campo di regata per la seconda Louis Vuitton Preliminary Regatta della 38ª America’s Cup, con le competizioni che si svolgeranno dal 24 al 27 settembre 2026. I team, a bordo degli agili AC40, si sfideranno in questo secondo round, dopo il primo appuntamento tenutosi a Cagliari alla fine di maggio.

Il Cuore dell'Evento: Regate e Intrattenimento a Napoli

L’Italia si prepara a ospitare la 38ª America's Cup, e Napoli, in particolare, è pronta ad accogliere il più antico e blasonato trofeo sportivo internazionale del mondo tra la primavera e l'estate del 2027. Fulcro di tutte le attività sarà il Race Village, allestito sul lungomare, all'altezza della Rotonda Diaz. Questo spazio, con ingresso gratuito, offrirà un ricco programma quotidiano: dai coinvolgenti dock-out show alle presentazioni dei velisti, passando per interviste esclusive e spettacoli di intrattenimento. Ogni giornata si concluderà con un dock-in show, un momento per riepilogare le emozioni della gara e permettere al team vincitore di salutare il pubblico, condividendo i dettagli delle proprie performance.

Per non perdere neanche un istante dell'azione, maxi schermi proietteranno le regate in diretta dal campo, complete di commento tecnico e analisi approfondite.

Sinergia Istituzionale e Rigenerazione Urbana

La scelta di Napoli come sede della regata preliminare è stata annunciata a Cagliari, alla presenza di importanti figure istituzionali. Tra i partecipanti figuravano il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Commissario straordinario di Governo per Bagnoli-Coroglio e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e i vertici di Sport e Salute e dell'America’s Cup Partnership. Questa collaborazione sottolinea il valore strategico dell'evento.

Inizialmente, i team saranno ospitati a Nisida, presso il Comando Logistico della Marina Militare, in attesa del completamento dei lavori di riqualificazione dell’area di Bagnoli. Successivamente, gli equipaggi si trasferiranno a Bagnoli, dove rimarranno fino all'appuntamento clou dell'America’s Cup nel 2027.

Questa pre-regata non è solo un'importante prova generale in vista dell'evento del 2027, ma rappresenta anche un'occasione unica per mostrare il significativo percorso di trasformazione urbana e ambientale in atto nell'area di Bagnoli-Coroglio. Il Sindaco di Napoli e Commissario straordinario di Governo, Gaetano Manfredi, ha enfatizzato come la regata costituisca una “grande opportunità per l'intero territorio”, evidenziando la capacità di Napoli di consolidare il proprio ruolo di capitale internazionale dell'accoglienza e della programmazione.

Il coinvolgimento di Sport e Salute, in qualità di soggetto attuatore, conferma l'efficace sinergia tra le istituzioni nazionali e locali nel supportare un evento di risonanza globale, con l'obiettivo di generare ricadute positive a livello turistico, economico, sociale e culturale. L'America's Cup diventa così una leva di accelerazione per la restituzione alla città di un'area strategica, oggi al centro di un progetto di rinascita fondato su ambiente, mare, sport, innovazione e comunità.