L'Italia della pallavolo maschile ha conquistato la terza vittoria nella Volleyball Nations League (VNL), superando gli Stati Uniti per tre set a due nell'ultima gara della Pool 1 a Ottawa. La nazionale di Ferdinando De Giorgi si è imposta con i parziali di 25-18, 15-25, 25-19, 18-25, 15-10, al termine di un intenso match.

Con questo successo, gli azzurri chiudono la prima settimana al quarto posto della classifica generale. Il bilancio è di tre vittorie (contro Germania, Turchia e Stati Uniti) e una sola sconfitta, all'esordio contro la Francia.

Protagonista è stato Luca Porro, miglior marcatore italiano con 24 punti (68% in attacco, 2 muri, 3 ace).

Le parole del CT De Giorgi

Al termine dell'incontro, il CT Ferdinando De Giorgi ha sottolineato: “Partita importantissima. Vincere al tie-break contro gli USA è molto importante, abbiamo battuto una squadra forte”. Ha poi aggiunto: “Crescita generale delle squadre di medio livello, serve qualità. Queste partite sono state l'occasione per vedere anche qualche giocatore esordiente. Ci portiamo a casa tre vittorie importanti per la classifica generale”.

La prestazione azzurra ha evidenziato una solida coesione di squadra, con momenti di alto livello in attacco e difesa. Il successo contro gli Stati Uniti conferma la competitività dell'Italia in questa fase iniziale della VNL, dove ogni vittoria è cruciale per la classifica.

Il percorso e le prospettive azzurre nella VNL

La nazionale italiana ha mostrato una crescita costante a Ottawa. La capacità di gestire i momenti decisivi, specie nei tie-break, è un segnale positivo. L'inserimento di nuovi giocatori e la rotazione della rosa hanno permesso a De Giorgi di valutare diverse soluzioni tattiche, fondamentali per affrontare il prosieguo della VNL con ambizioni di vertice.