La nazionale italiana di pallavolo maschile ha incassato una sconfitta per tre set a zero contro la Turchia nel BPER TestMatch, l'amichevole disputata alla ChorusLife Arena di Bergamo. Davanti a oltre tremila spettatori, gli azzurri hanno concluso la serie di incontri preparatori giocati in Italia in vista della Volleyball Nations League 2026, registrando un bilancio di due vittorie e una sconfitta.

Nel confronto con la formazione turca, guidata dall'allenatore Kovac, l'Italia di Ferdinando De Giorgi è stata superata con i parziali di 26-24, 25-23 e 25-21.

Questa gara ha rappresentato l'ultimo appuntamento della fase di preparazione, un periodo intenso iniziato a Cavalese il 20 maggio e conclusosi proprio il 31 maggio. L'incontro ha fornito indicazioni preziose allo staff tecnico per affinare le strategie in vista degli impegni internazionali imminenti.

Bilancio della preparazione e prossimi impegni

Il ciclo di amichevoli ha offerto l'opportunità allo staff tecnico di valutare attentamente la condizione fisica e tattica della squadra, permettendo di testare diverse soluzioni e rotazioni in campo. Dopo un breve periodo di riposo, la nazionale si radunerà nuovamente giovedì 4 giugno presso il Centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa di Roma. Da qui, la squadra partirà sabato 6 giugno alla volta del Canada, dove affronterà la prima settimana di gare della prestigiosa Volleyball Nations League 2026, un torneo fondamentale nel calendario internazionale.

L'entusiasmo del pubblico a Bergamo

La partita di Bergamo è stata caratterizzata da una notevole partecipazione di pubblico, con più di tremila persone che hanno riempito gli spalti della ChorusLife Arena. Questo caloroso sostegno ha non solo confermato il crescente interesse per la pallavolo maschile nel nostro Paese, ma ha anche rappresentato un importante stimolo per la squadra. L'entusiasmo dei tifosi è un segnale positivo in vista delle sfide che attendono gli azzurri sul palcoscenico internazionale.