Il tennis britannico subisce un altro duro colpo in vista del prestigioso torneo di Wimbledon. Jack Draper, il promettente mancino di casa e già classificato tra i primi del mondo, ha ufficialmente annunciato la sua rinuncia alla competizione. La decisione è stata dettata da una ricaduta dell’infortunio al braccio sinistro, un problema fisico che lo perseguita da tempo. Questo forfait si aggiunge a quello già comunicato da Emma Raducanu, privando così il torneo di due delle sue stelle più attese e amate dal pubblico locale. La notizia ha generato profonda delusione tra gli appassionati, che speravano di vedere i propri beniamini competere sull'erba sacra di casa.

Le dichiarazioni di Draper e il peso del forfait

In un comunicato carico di emozione, Jack Draper ha espresso tutto il suo rammarico per questa dolorosa scelta. “Sono devastato nel dover annunciare che ho dovuto ritirarmi dal mio incontro del primo turno a causa di una ricaduta dell’infortunio al braccio”, ha dichiarato il tennista. Le sue parole hanno evidenziato la gravità del momento: “Ci sono stati molti momenti dolorosi negli ultimi 12 mesi, ma questo è sicuramente il peggiore in assoluto, poiché non c’è onore più grande per un tennista britannico che giocare a Wimbledon”. Questa affermazione sottolinea il profondo legame che ogni atleta di casa sente con il torneo, rendendo il ritiro ancora più amaro.

La sua assenza lascia un vuoto significativo nel tabellone.

Un duro colpo per il tennis britannico

La rinuncia di Draper, che segue quella di Emma Raducanu, rappresenta una perdita importante per il movimento tennistico britannico e per l'organizzazione di Wimbledon. Il torneo si trova così privato di due dei suoi principali protagonisti nazionali, che avrebbero sicuramente catalizzato l'attenzione e l'entusiasmo del pubblico di casa. La stagione di Jack Draper è stata purtroppo costellata da una serie di problemi fisici, con il rientro sul circuito professionistico costantemente compromesso da infortuni ricorrenti. Questa nuova battuta d'arresto mette in discussione la sua continuità agonistica e la sua capacità di mantenere un alto livello di performance senza interruzioni.

I dettagli del ritiro e le implicazioni

Il ritiro di Jack Draper ha immediate conseguenze sul tabellone principale di Wimbledon. Al suo posto, nel match di primo turno che lo avrebbe visto affrontare il sesto favorito Taylor Fritz, subentrerà un lucky loser. Questo meccanismo permette a un giocatore eliminato nelle qualificazioni di accedere al tabellone principale in seguito al ritiro di un altro atleta. La decisione di Draper di rinunciare al suo incontro di primo turno contro Taylor Fritz è stata presa a causa della già citata ricaduta dell’infortunio al braccio sinistro, confermando la serietà della sua condizione fisica. Il tennista ha ribadito come questo sia un momento di grande sconforto, specialmente considerando il valore simbolico di giocare nel più prestigioso torneo di casa.