Alla vigilia di Wimbledon, il tennis britannico subisce un duro colpo con il ritiro di Emma Raducanu e Jack Draper. Entrambi i giocatori, tra i nomi più rappresentativi, sono stati costretti al forfait per problemi fisici, impedendo loro di scendere in campo sull’erba londinese.

L'ex campionessa degli US Open, Emma Raducanu, ha annunciato il proprio forfait a causa di una frattura da stress al piede destro. La tennista, che avrebbe dovuto affrontare Antonia Ruzic, ha spiegato: “Ho fatto tutto il possibile per cercare di essere pronta per domani, ma dopo l’ultima risonanza la piccola infiammazione che stavo gestendo si è trasformata in una frattura da stress e mi è stato consigliato di non forzare ulteriormente”.

Raducanu ha aggiunto: “Giocare a Wimbledon, davanti al pubblico di casa, significa tutto per me, quindi è davvero difficile da accettare”. La britannica è stata sostituita nel tabellone da Darja Semenistaja.

Jack Draper si ferma per un infortunio al braccio

Non meno dolorosa la rinuncia di Jack Draper, che ha dovuto abbandonare il torneo per un infortunio al braccio sinistro. Reduce da una semifinale sull’erba di Eastbourne e seguito in preparazione anche da Andy Murray, Draper era pronto a sfidare Taylor Fritz al primo turno. “Ci sono stati molti momenti difficili negli ultimi dodici mesi, ma questo è sicuramente il peggiore”, ha dichiarato Draper. “Non c’è onore più grande per un tennista britannico che giocare a Wimbledon”.

Al suo posto nel tabellone entra il lucky loser Dusan Lajovic.

Un’annata segnata dagli infortuni

Per entrambi i giocatori, la stagione è stata caratterizzata da continui problemi fisici. Raducanu, in particolare, ha dovuto gestire diversi stop: dopo una buona prestazione al Queen’s Club, la situazione del piede si è aggravata, costringendola a interrompere la preparazione e a rinunciare al torneo. La tennista ha raccontato di aver vissuto momenti di incertezza e difficoltà: “È difficile svegliarsi ogni giorno senza sapere come andrà. Tutto quello che posso fare è dare il massimo ogni giorno, tra trattamenti e allenamenti”.

La doppia assenza di Raducanu e Draper rappresenta una battuta d’arresto significativa per il tennis britannico, che perde due dei suoi principali protagonisti proprio all’inizio del torneo più atteso dell’anno. Entrambi i giocatori hanno espresso la volontà di tornare in campo il prima possibile, sostenuti dall’affetto del pubblico e dallo staff che li segue.