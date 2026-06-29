La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha lanciato un'iniziativa ambiziosa per scovare nuovi talenti nel mondo del bob e dello skeleton. Un casting pubblico prevede quattro date di selezioni a luglio, tra Vigevano e Padova. L'obiettivo è individuare atleti dotati di specifiche qualità: velocità, potenza, esplosività, unitamente a dedizione e profonda passione per lo sport. Questa ricerca mira a offrire un'opportunità concreta a chiunque sogni una carriera agonistica in queste discipline, con la prospettiva di entrare nelle squadre nazionali.

Date e luoghi delle selezioni

Le prove di selezione si terranno in due distinte località. A Padova, gli appuntamenti sono fissati per mercoledì 8 e domenica 19 luglio, presso il campo Colbachini. A Vigevano, invece, le giornate dedicate alle selezioni saranno venerdì 10 e giovedì 20 luglio, al campo sportivo Dante Merlo. La supervisione tecnica sarà garantita dal direttore tecnico Maurizio Oioli e dall'intero staff di allenatori, esperti in entrambe le discipline, pronti a valutare le capacità dei partecipanti.

Requisiti per la partecipazione

La FISI rivolge un invito particolare ad atleti provenienti da discipline come l'atletica leggera, il rugby e il sollevamento pesi. L'opportunità è aperta a chiunque creda di possedere le qualità fisiche necessarie per dare un contributo significativo.

L'incoraggiamento è chiaro: "chiunque creda di avere le qualità fisiche per dare il proprio contributo, può tranquillamente provarci". L'iniziativa ha come finalità quella di individuare e formare nuovi talenti capaci di entrare a far parte delle squadre nazionali di bob e skeleton, preparandoli per i futuri impegni agonistici.

Il contesto olimpico: Milano-Cortina 2026

Questa campagna di reclutamento si inserisce in un più ampio contesto di scouting e sviluppo avviato dalla FISI, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'obiettivo è costruire un vivaio di atleti competitivi per l'evento casalingo. Iniziative come il "Bob & Skeleton Open Push Day" a Padova, hanno già dimostrato la loro efficacia nel portare alla luce atleti promettenti, poi sottoposti a ulteriori test e raduni, a conferma di un approccio metodico nella ricerca delle eccellenze sportive italiane.