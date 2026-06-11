Il Papa Leone XIV è stato accolto con tutti gli onori presso il leggendario stadio Santiago Bernabéu, in occasione della sua visita in Spagna. L'incontro ha visto il Pontefice salutato dal presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Questo momento ha assunto un grande rilievo per il mondo sportivo e religioso, evidenziando il profondo valore simbolico di un dialogo tra la massima autorità spirituale e una delle istituzioni calcistiche più prestigiose a livello globale.

La visita e lo scambio di doni

Durante la sua permanenza all'interno dell'iconico impianto sportivo, il presidente Florentino Pérez ha omaggiato il Papa Leone XIV con doni altamente simbolici.

Tra questi, una maglietta personalizzata del club, recante il nome di battesimo del Pontefice, Robert F. Prevost, e l'emblematico numero uno. A questo si è aggiunta una fedele replica dello stadio Santiago Bernabéu. Il Pontefice, in un gesto di reciproca gratitudine, ha ricambiato la cortesia consegnando una preziosa medaglia al presidente del Real Madrid. L'incontro è stato documentato e condiviso attraverso i canali ufficiali della società calcistica, che ha manifestato un palpabile entusiasmo per la presenza del Santo Padre.

Il significato di un incontro storico

L'evento ha generato un'eco mediatica di vasta portata, catturando l'attenzione non solo in Spagna, ma estendendosi a livello internazionale.

Il Real Madrid, tramite le proprie piattaforme social, ha enfatizzato l'importanza di questa visita, ponendo l'accento sul valore simbolico intrinseco all'incontro tra il dinamico universo dello sport e la sfera della spiritualità. La presenza del Pontefice allo stadio è stata accolta con entusiasmo sia dai ferventi tifosi che dagli addetti ai lavori, i quali hanno interpretato questo gesto come un segno tangibile di apertura e dialogo tra realtà diverse e capaci di convergere.