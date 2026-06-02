Il Bologna ha ufficialmente annunciato la nomina di Domenico Tedesco come nuovo allenatore della prima squadra. Questa decisione strategica, comunicata il 2 giugno 2026, segna l'avvio di un nuovo ciclo tecnico per il prestigioso club emiliano, che ha salutato Vincenzo Italiano dopo un accordo consensuale. L'arrivo di Tedesco è visto come un passo fondamentale per consolidare e sviluppare ulteriormente il progetto sportivo del Bologna, puntando su una guida tecnica con una chiara visione internazionale e una comprovata esperienza.

Il profilo del nuovo tecnico

Domenico Tedesco, un tecnico quarantenne di origini calabresi ma cresciuto e formatosi calcisticamente in Germania, porta con sé un curriculum internazionale di rilievo. La sua carriera lo ha visto protagonista su diverse panchine europee, guidando squadre in campionati di alto livello come quello tedesco, russo, belga e turco. Tra le sue esperienze più significative si annoverano la guida di club blasonati quali Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia e Fenerbahçe, oltre all'importante incarico di selezionatore della nazionale del Belgio. Tedesco è universalmente riconosciuto per il suo approccio al calcio: un gioco intenso, organizzato e propositivo. La sua filosofia tattica si distingue per la capacità di alternare con efficacia moduli difensivi a quattro e a tre, mantenendo sempre una identità di squadra ben definita e una chiara impronta strategica sul campo.

Dettagli e visione del progetto

L'accordo tra il Bologna e Domenico Tedesco è stato definito in tempi rapidi, a testimonianza della forte volontà reciproca di intraprendere questo percorso. Le intese raggiunte prevedono un contratto biennale con un'opzione per una terza stagione, oppure, secondo alcune informazioni, un accordo direttamente triennale. La firma ufficiale è attesa a breve, formalizzando così l'inizio di questa nuova avventura. La scelta di Tedesco rappresenta una linea di continuità con la visione strategica precedentemente adottata dal club, che mira a investire su un profilo di allenatore giovane ma già ampiamente affermato e apprezzato nel panorama calcistico internazionale. Questo approccio riflette la determinazione del Bologna a costruire un progetto solido e duraturo.

I contatti tra la dirigenza del Bologna e il tecnico italo-tedesco sarebbero iniziati già verso la fine di aprile, con un'intesa di massima che ha preso forma tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Tedesco, che si trovava libero da impegni contrattuali dopo la conclusione della sua esperienza al Fenerbahçe ad aprile, ha saputo superare la concorrenza di altri profili di spicco considerati dal club, tra cui Eusebio Di Francesco e Fabio Grosso. La durata del contratto, che si estende fino al 2028 con una potenziale opzione per la stagione 2029, sottolinea in modo inequivocabile la ferma intenzione del club di impostare un progetto a lungo termine, garantendo stabilità e prospettive di crescita per la squadra.