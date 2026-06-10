I New York Knicks si preparano per un momento cruciale nelle NBA Finals. Dopo la prima sconfitta post-season in Gara 3, che ha ridotto il loro vantaggio a 2-1, la squadra di Mike Brown affronterà il primo match casalingo. L'appuntamento al Madison Square Garden è un stress test per la caccia all'anello dei newyorkesi.

Il cammino nelle Finals

La formazione di Mike Brown aveva iniziato le Finals con due vittorie in trasferta, consolidando una striscia vincente di 13 partite nei playoff. Tuttavia, nel terzo incontro, gli San Antonio Spurs hanno interrotto questa corsa.

Grazie a una prestazione dominante di Victor Wembanyama (32 punti, otto rimbalzi, sei assist), gli Spurs hanno prevalso per 115-111, accorciando la serie sul 2-1.

L'importanza di Gara 4

Questo match casalingo è un banco di prova decisivo per i Knicks. La squadra deve reagire alla prima sconfitta dopo oltre un mese e mezzo. La posta in gioco è alta: una vittoria permetterebbe a New York di riprendere il controllo della serie e avvicinarsi al suo primo titolo NBA dal 1973.

L'attesa dei tifosi e i prezzi record

L'entusiasmo per il ritorno delle NBA Finals a New York è palpabile. I tifosi hanno invaso le strade con cori come “Let’s go Knicks!” e “Knicks in four!”, nonostante le misure di sicurezza rafforzate. I prezzi dei biglietti hanno raggiunto cifre esorbitanti, superando i 10.000 dollari. È uno degli eventi più costosi, evidenziando l'eccezionalità di queste Finals NBA per New York.