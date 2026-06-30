LeBron James ha comunicato che non vestirà più la maglia dei Los Angeles Lakers nella prossima stagione NBA, ma ha chiarito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dal basket giocato. Rich Paul, CEO di Klutch Sports, ha ufficialmente confermato la decisione del campione statunitense di proseguire la sua carriera altrove. James, che compirà quarantadue anni a dicembre, ha informato la dirigenza gialloviola di pianificare il futuro della squadra senza di lui, aprendo così le porte a un nuovo capitolo della sua leggendaria carriera.

Diventato ufficialmente free agent, il giocatore sarà libero di firmare con una nuova franchigia.

Tra le diverse ipotesi per il suo futuro, la pista più accreditata sembra condurre ai Golden State Warriors, dove LeBron James potrebbe scrivere l'ultima, significativa pagina della sua straordinaria avventura in NBA. Questa decisione di lasciare i Lakers giunge dopo otto stagioni trascorse in gialloviola, un periodo durante il quale ha condotto la squadra al prestigioso titolo NBA nel 2020 e ha stabilito numerosi record personali con la franchigia californiana.

Il futuro di LeBron James: free agency e possibili destinazioni

La finestra di mercato della NBA si aprirà ufficialmente alle ore 18:00 del 30 giugno 2026, data a partire dalla quale LeBron James potrà avviare le negoziazioni con le squadre interessate.

La firma effettiva con una nuova franchigia sarà possibile solamente dopo la conclusione del periodo di moratoria, previsto per il 6 luglio 2026. I Golden State Warriors emergono come una delle opzioni più concrete, anche in virtù dei consolidati rapporti personali che LeBron mantiene con figure chiave come i giocatori Draymond Green e Stephen Curry, e con l'allenatore Steve Kerr. Un segnale significativo in tal senso è la recente rinuncia di Green alla sua player option da 27,6 milioni di dollari, una mossa che potrebbe agevolare l'approdo di James nella città di San Francisco.

LeBron James si prepara a intraprendere la sua ventiquattresima stagione in NBA, un traguardo che estenderà ulteriormente il suo record di longevità nella lega.

Anche nella stagione 2025-26, ha dimostrato di essere un protagonista assoluto, registrando medie di 20,9 punti, 6,1 rimbalzi e 7,2 assist a partita. La sua carriera è costellata di successi ineguagliabili: vanta ventidue convocazioni all’All-Star Game, ventuno selezioni nei quintetti All-NBA, quattro titoli di MVP della stagione regolare, quattro MVP delle Finals e tre MVP dell’All-Star Game, oltre a essere stato incluso nel prestigioso NBA’s 75th Anniversary Team.

Un'eredità sportiva e una passione inesauribile

Con oltre 1.600 partite disputate e medie in carriera di 26,8 punti, 7,5 rimbalzi e 7,4 assist, LeBron James si conferma indiscutibilmente come uno dei più grandi giocatori nella storia del basket mondiale.

La sua scelta di proseguire la carriera, malgrado l'età avanzata e i numerosi traguardi già conseguiti, è una chiara testimonianza di una determinazione e una passione fuori dal comune per lo sport. L'intera NBA si appresta dunque ad assistere a un nuovo, avvincente capitolo della sua storia, in attesa di scoprire quale sarà la prossima maglia che il "Re" indosserà.