Un incontro insolito tra il mondo dello sport e quello del cinema anima il nuovo spot promozionale di Spider-Man: Brand New Day, pellicola diretta da Destin Daniel Cretton e attesa nelle sale il 29 luglio. Protagonista d'eccezione è Lionel Messi, il celebre capitano dell’Argentina, che fa il suo ingresso in una caffetteria di New York, intento a consultare il suo telefono alla ricerca di Spider-Man. Peter Parker, in abiti civili, lo riconosce e, visibilmente emozionato, si interpone tra il campione e l'uscita. Messi spiega di aver seguito un'applicazione che ne segnala la posizione.

In un attimo, Parker scompare per poi riapparire come l'Uomo Ragno. I due si scambiano alcune battute prima di lanciarsi in una spettacolare avventura volante tra i grattacieli della città, tra ragnatele e acrobazie mozzafiato.

Un'operazione di marketing ad alto impatto

Questo spot rappresenta una brillante mossa pubblicitaria di Sony Pictures, che ha saputo unire due icone globali di enorme risonanza: il supereroe Marvel, interpretato da Tom Holland, e il calciatore più influente e riconosciuto del momento. Messi, che si avvicina probabilmente al suo ultimo Mondiale, è da tempo al centro di numerose campagne promozionali ad alto budget, consolidando la sua immagine di icona sportiva riconoscibile a livello planetario.

L'iniziativa sottolinea la capacità di fondere universi narrativi diversi per raggiungere un pubblico vasto e diversificato, sfruttando la popolarità trasversale dei suoi protagonisti.

Contesto e significato della collaborazione

Il video anticipa il tanto atteso ritorno di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man, dopo il successo di Spider-Man: No Way Home del 2021. L'incontro con Lionel Messi, ambientato in una tipica caffetteria newyorkese, è stato concepito per creare un forte effetto sorpresa e un tocco di umorismo. Questa scelta strategica mira a generare una conversazione immediata e diffusa sui social media, amplificando in modo significativo l'attesa e l'interesse per l'imminente uscita del film.

La narrazione breve ma incisiva dello spot cattura l'attenzione e prepara il terreno per il lancio cinematografico.

La viralità del teaser e l'entusiasmo dei fan

Lo spot è stato diffuso in concomitanza con il Mondiale 2026 e ha rapidamente conquistato il web, diventando virale sui social network e scatenando un'ondata di entusiasmo e discussioni tra i fan di entrambi i mondi. L'efficacia del teaser è stata ampiamente riconosciuta, evidenziando come Messi venga ritratto quasi come un “super fan” di Spider-Man, un elemento che ha contribuito a rafforzare il legame emotivo con il pubblico. La sua viralità ha generato un notevole “buzz” attorno al film, dimostrando la potenza di un marketing che sa unire personaggi iconici in contesti inaspettati per massimizzare l'impatto mediatico e l'engagement degli spettatori.