Iga Swiatek ha inaugurato la sua difesa del titolo a Wimbledon con una vittoria sofferta ma significativa contro Taylor Townsend, imponendosi con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-3 sul prestigioso Centre Court. La tennista polacca, testa di serie numero tre del torneo, ha dovuto affrontare e superare momenti di grande difficoltà, in particolare durante il secondo set e nelle fasi iniziali del terzo, dove la statunitense ha sfoderato un tennis aggressivo e vario, mettendo a dura prova la campionessa in carica.

Swiatek aveva dominato il primo set con una prestazione convincente, ma nel secondo parziale ha subito la prepotente rimonta di Townsend.

L'ex numero uno del mondo in doppio ha saputo capitalizzare le incertezze della polacca, conquistando quattro giochi consecutivi che l'hanno portata sul 4-0 e chiudendo poi il set per 6-2. In questa fase, Townsend ha saputo sfruttare al meglio gli errori di Swiatek, che ha commesso un totale di nove doppi falli nell'arco dell'incontro.

Un terzo set all'insegna della resilienza

Il set decisivo si è aperto con un game maratona di ben ventuno minuti, un vero e proprio test di resistenza e nervi saldi. Durante questo lunghissimo gioco, Swiatek ha dimostrato una grande determinazione, riuscendo a salvare ben quattro palle break nei momenti chiave. Al termine della partita, la campionessa ha commentato: “È stato lungo, con tanti break point, ma ho creduto di poterlo fare.

Sono felice di aver mantenuto la calma. Ascoltavo il mio box che mi spingeva molto. Sapevo di dover essere solida e non cercare subito il colpo vincente”.

Nonostante la costante pressione esercitata da Townsend, Swiatek ha saputo reagire con freddezza e precisione, chiudendo l'incontro dopo due ore e due minuti di gioco con un potente ace a 102 miglia orarie. Le statistiche riflettono la sua tenacia: la polacca ha salvato nove delle dodici palle break affrontate e ha sigillato tre dei suoi ultimi quattro turni di servizio senza concedere alcun punto all'avversaria.

Percorso e prossimi ostacoli

Con questa importante vittoria, Swiatek estende a otto la sua striscia di successi consecutivi sull'erba di Wimbledon e migliora ulteriormente il suo già eccellente bilancio nei tornei del Grande Slam, portandolo a 112 vittorie e 23 sconfitte.

Questo la posiziona come la seconda tennista in attività con la migliore percentuale di vittorie nei Major, superata solo da Serena Williams. Nel prossimo turno, Swiatek affronterà la temibile Karolina Pliskova, finalista a Wimbledon nel 2021, che ha guadagnato l'accesso al secondo turno superando la connazionale Tereza Valentova in due set.

La sfida contro Townsend ha evidenziato quanto il percorso della campionessa in carica possa essere impegnativo e ricco di insidie. Swiatek stessa ha rimarcato l'importanza di saper affrontare le difficoltà: “Non è difficile quando tutto va per il verso giusto e sei così sicura che tutto entra. Quando ci sono delle difficoltà, è il momento di vedere quanto puoi fare per cambiare le cose: sono questi i momenti in cui senti di aver fatto il tuo lavoro”.

Nel tabellone femminile, anche Jasmine Paolini ha superato il primo turno, mentre Swiatek si prepara a una seconda settimana che si preannuncia ricca di insidie, con possibili e affascinanti sfide all'orizzonte, inclusi gli incontri con Pliskova e, potenzialmente, con Serena Williams o Alexandra Eala.