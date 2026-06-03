Alla vigilia del Gran Premio di Monaco, Charles Leclerc e la Ferrari hanno annunciato il prolungamento del loro rapporto attraverso un accordo definito “pluriennale”, rafforzando così un legame che dura ormai da diversi anni.

Il pilota monegasco, soprannominato “il predestinato” e in forza alla Scuderia di Maranello dal 2019, ha finora ottenuto otto vittorie in Formula 1. Il precedente rinnovo risale al gennaio 2024, mentre già nel 2019 la Ferrari aveva sorpreso con un primo prolungamento di cinque anni, una durata senza precedenti per il team.

Le parole di Leclerc

Leclerc ha firmato la sua prima stagione in rosso nel 2019, al termine della quale era arrivata la prima estensione contrattuale. Anche in quell’occasione i dettagli della durata non erano stati resi noti, ma si era ipotizzato un orizzonte pluriennale, confermato poi nel tempo.

"Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la Scuderia Ferrari - ha dichiarato Leclerc, che a Monaco vanta un palmarès eccezionale: negli ultimi sei anni ha conquistato la pole tre volte, ha vinto nel 2024 ed é giunto secondo nel 2025 -. Per me è molto più di un team. E' la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia.

Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante".

Grazie al nuovo accordo, Leclerc – attualmente a quota 155 Gran Premi disputati con la Ferrari – potrebbe diventare già nella prossima stagione il pilota con più presenze nella storia del team, superando il primato detenuto da Michael Schumacher, fermo a 180 GP con la Scuderia.

Il percorso del monegasco in Ferrari è iniziato con l’ingresso nella Driver Academy nel 2016, seguito dal titolo di Formula 2 nel 2017 e dal debutto in Formula 1 nel 2018 con la Sauber. Il suo miglior risultato iridato resta il secondo posto mondiale ottenuto nel 2022 alle spalle di Max Verstappen.

Fred Vasseur: "Parte della famiglia"

Soddisfazione anche dal team principal Fred Vasseur, che ha commentato il rinnovo sottolineando la continuità del progetto tecnico e umano.

"Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi". "In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1 - ha aggiunto Vassuer -, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta.

Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo - ha concluso il manager francese - quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo".