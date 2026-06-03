Alla vigilia della gara del getto del peso al Golden Gala di Roma, Leonardo Fabbri ha sottolineato l’emozione di competere davanti al pubblico di casa e la sua preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali.

"Sarà molto speciale gareggiare in casa. Stiamo cercando di esser al meglio per gli europei", ha dichiarato l’atleta azzurro.

Fabbri ha poi parlato delle sue ambizioni e del suo stato d’animo, ribadendo un approccio concentrato sul presente e senza eccessive pressioni per il futuro.

"Obiettivo? Vivo giorno per giorno, senza pensare troppo - ha aggiunto -.

Ho ancora del fuoco dentro per quello che è successo a Parigi, ma non penso a Los Angeles oggi. Siamo anche esseri umani e oltre ad allenarci dobbiamo poter vivere le nostre vite".

Infine, l’atleta italiano ha indicato anche un traguardo tecnico importante per la stagione in corso. "Vorrei ottenere il record europeo, sarebbe importante".

Il percorso di Leonardo Fabbri

Leonardo Fabbri è riconosciuto come uno dei punti di riferimento dell’atletica italiana nel getto del peso. Nel 2025 ha dominato la classifica delle migliori prestazioni maschili, confermando la sua leadership. Tuttavia, come già emerso da precedenti dichiarazioni, il peso delle critiche e delle aspettative può incidere profondamente sul suo equilibrio emotivo, rendendo ogni competizione una sfida non solo fisica ma anche mentale.

In questo contesto, la sua decisione di non guardare già ai Giochi di Los Angeles non appare come un disimpegno, ma come una strategia di protezione personale. È un momento di pausa essenziale per ritrovare quella leggerezza e quella motivazione che lo hanno sempre contraddistinto, fondamentali per affrontare le prossime sfide.