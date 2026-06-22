La nazionale iraniana di calcio ha lasciato un segno di grande sportività nello spogliatoio dello stadio di Los Angeles. Dopo il pareggio con il Belgio ai Mondiali, la squadra ha redatto un messaggio scritto a mano per esprimere gratitudine per l’ospitalità e un forte auspicio di pace tra i popoli. Questo gesto ha evidenziato il ruolo dello sport come veicolo di valori universali.

Il messaggio: gratitudine e appello alla pace

Il biglietto, scritto con una biro blu, inizia con un richiamo all'identità nazionale: “Dall’antica Persia di migliaia di anni fa all’Iran civilizzato di oggi, lo spirito dell’Iran rimane vivo e saldo”.

Prosegue con l'espressione di orgoglio e dignità per la partecipazione: “Siamo venuti a Los Angeles con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e ce ne andiamo con dignità – Grazie Los Angeles per la vostra ospitalità”. Un ringraziamento è esteso anche ai sostenitori: “E grazie a ogni iraniano che ha dato il cuore, la voce e l’anima per l’Iran durante questi 180 minuti”, includendo le partite contro il Belgio e la Nuova Zelanda. Il messaggio culmina con un appello universale: “Che la pace, il rispetto e l’amicizia prevalgano tra tutte le nazioni”. Questa dichiarazione finale eleva il gesto da un semplice ringraziamento a un auspicio globale di comprensione e solidarietà.

Valore simbolico del gesto sportivo

L'iniziativa della nazionale iraniana è stata accolta con ampio favore internazionale. Il gesto si carica di un profondo valore simbolico, evidenziando l'importanza dei valori sportivi come veicolo per la promozione del rispetto reciproco tra i popoli, superando barriere culturali. Il messaggio lasciato nello spogliatoio, tradizionalmente privato, assume una risonanza pubblica significativa, diventando un manifesto non verbale del desiderio di costruire ponti e favorire l'amicizia e la pace attraverso la competizione leale.