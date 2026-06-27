Il team Luna Rossa è tornato in mare a Cagliari, inaugurando una nuova fase di preparazione in vista dell'America's Cup 2027, che si terrà a Napoli. L'AC75 dell'equipaggio italiano ha ripreso le sessioni di navigazione nel Golfo degli Angeli, a seguito dei primi test tecnici e delle prove di traino. Questa intensa attività in acqua procede parallelamente al lavoro dei progettisti e ingegneri a terra, costantemente impegnati nella ricerca e sviluppo per ottimizzare la barca in vista della prestigiosa competizione.

Nelle recenti giornate di test, l'equipaggio ha completato cinque giorni consecutivi di navigazione, alternando prove in mare e verifiche tecniche approfondite.

Horacio Carabelli, design director di Luna Rossa, ha spiegato che, sebbene le regole siano cambiate, i mutamenti esterni sono difficilmente percepibili. L'unica modifica visibile riguarda la conformazione del pozzetto, ora adattato per ospitare i cinque membri dell'equipaggio e un ospite. Carabelli ha inoltre evidenziato che l'imbarcazione è più leggera rispetto alla precedente edizione della Coppa, rendendola più maneggevole anche con poca aria.

Test e innovazioni sull'AC75

Le sessioni di allenamento sono state cruciali per testare nuove soluzioni tecniche e per permettere all'equipaggio di familiarizzare con la configurazione aggiornata dell'AC75. Maria Giubilei, trimmer e la prima donna a navigare sull'AC75 Luna Rossa, ha espresso grande entusiasmo per l'esperienza, definendola "bellissima" e un sogno a lungo accarezzato, grazie ai diversi test e alle rotazioni dell'equipaggio.

Anche Peter Burling, uno dei timonieri del team, ha evidenziato le differenze rispetto alle imbarcazioni precedenti, sottolineando l'importanza di raccogliere quanti più dati e informazioni possibili per ottimizzare la performance.

Il coach Josh Junior ha rimarcato la potenza e velocità dell'imbarcazione, evidenziando come il passaggio dagli AC40 all'AC75 costituisca un momento speciale e significativo per l'intero equipaggio. Le prove hanno incluso manovre di prepartenza e controlli approfonditi dei sistemi di bordo, con particolare attenzione alla risposta della barca in condizioni di vento variabile.

Dettagli tecnici e condizioni di navigazione

Luna Rossa si distingue come il primo tra i sei Challenger a scendere in acqua con un AC75 nell'ambito della preparazione per l'America's Cup 2027.

La prima giornata di navigazione si è svolta con una brezza di Maestrale tra i 14 e i 17 nodi, offrendo condizioni impegnative ideali per testare le nuove soluzioni, incluso il sistema idraulico a batteria per il controllo dei foil. L'equipaggio, che comprende nomi come Peter Burling, Ruggero Tita, Umberto Molineris, Vittorio Bissaro, Maria Giubilei e Marco Gradoni, ha dovuto affrontare alcune difficoltà tecniche iniziali, prontamente risolte con interventi rapidi a bordo.

Le sessioni di navigazione hanno incluso prove con due foil per migliorare la stabilità e la gestione dell'altezza sull'acqua, affiancate da test specifici sulle vele e sui sistemi di controllo. Il programma prevede un totale di 49 giorni di navigazione nei prossimi sei mesi, con ulteriori test già pianificati per consolidare la preparazione del team in vista della competizione a Napoli.