È atterrato a Roma Noah Lyles, il campione olimpico in carica dei 100 metri ai Giochi di Parigi 2024 e quattro volte iridato nei 200. L'atleta statunitense è giunto nella Capitale per prendere parte al Golden Gala Pietro Mennea, l'attesa tappa italiana della Wanda Diamond League, che si terrà giovedì sera presso lo Stadio Olimpico.

Lyles è arrivato all’aeroporto di Fiumicino proveniente da Atlanta, sfoggiando occhiali da sole scuri, una felpa color petrolio sopra una t‑shirt bianca e pantaloncini neri. Tutta l'attenzione è ora rivolta alla sfida imminente con Marcell Jacobs, anch'egli campione olimpico nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 ai Giochi di Tokyo 2020.

Il contesto della sfida

L'arrivo di Lyles a Roma segue la sua recente vittoria, lo scorso 17 maggio, nella prima gara stagionale dei 100 metri al Golden Grand Prix di Tokyo. In quell'occasione, ha registrato un tempo promettente di 9,95 secondi, superando il connazionale Tate Taylor (10,04) e il britannico Jake Odey‑Jordan (10,09).

Dal canto suo, Jacobs si prepara a tornare in Diamond League dopo 643 giorni dalla sua ultima apparizione, avvenuta proprio al Golden Gala. L'azzurro si confronterà con Lyles sullo stesso rettilineo dove ha già conquistato il titolo europeo nel 2024, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla competizione.

Prospettive e attese

La gara dei 100 metri maschili si preannuncia come uno degli eventi di punta della serata, con due campioni olimpici pronti a darsi battaglia sul prestigioso rettilineo romano.

L'attesa è palpabile per un confronto che promette grande spettacolo e che potrebbe rappresentare un momento cruciale nella stagione dell'atletica leggera internazionale.

I protagonisti della gara dei 100 metri

Il Golden Gala Pietro Mennea vedrà schierati nella gara dei 100 metri i due ultimi campioni olimpici della specialità, Noah Lyles e Marcell Jacobs. A loro si uniranno altre stelle dell'atletica, tra cui l'oro olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo del Botswana, i campioni mondiali indoor dei 60 metri Jordan Anthony (USA) e Jeremiah Azu (Gran Bretagna), e i velocisti africani di spicco Ferdinand Omanyala (Kenya) e Akani Simbine (Sudafrica).

Si configura così un parterre di campioni di altissimo livello, promettendo una serata indimenticabile di grande atletica per tutti gli appassionati.