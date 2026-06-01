Il tennista paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo è stato sanzionato con una multa significativa per aver rivolto insulti sessisti alla giudice di sedia Ana Carvalho durante il Roland Garros. La direttrice del torneo, Amélie Mauresmo, ha prontamente definito le sue dichiarazioni come «inaccettabili», sottolineando la gravità dell'accaduto.

L'episodio si è verificato al termine di una partita-marathon durata quasi cinque ore, persa dal numero settantuno del mondo contro il francese Moïse Kouamé. In quel frangente, Vallejo ha pronunciato la frase «Serviva un arbitro uomo», un commento che ha scatenato immediate polemiche.

Nonostante le successive scuse del tennista, la sanzione è stata irrevocabilmente confermata.

La reazione del torneo e la sanzione

Vallejo aveva espresso il suo profondo disappunto nei confronti dell'arbitro brasiliana Ana Carvalho, sostenendo esplicitamente che una donna non fosse adeguata a gestire un pubblico particolarmente esigente. Tali affermazioni hanno generato una reazione decisa da parte degli organizzatori del torneo, che hanno immediatamente annunciato l'applicazione di una multa sostanziosa. Amélie Mauresmo ha specificato che l'ammontare della sanzione è di sessantacinquemila dollari, cifra che corrisponde a circa la metà del premio in denaro che Vallejo ha guadagnato partecipando al torneo.

La direttrice ha ribadito con fermezza che «questo tipo di linguaggio non ha posto qui», classificando le dichiarazioni del tennista come «chiaramente inaccettabili per noi, per il torneo, per la Federazione e anche al di fuori del torneo».

Le giustificazioni di Vallejo e la condanna del sessismo

Le parole di Vallejo sono state proferite dopo una combattuta sfida in cinque set contro Kouamé, conclusasi con il punteggio di 6‑3, 7‑5, 3‑6, 2‑6, 7‑6 (8). Il tennista ha cercato di giustificare le sue affermazioni, sostenendo che l'arbitro non fosse riuscita a controllare efficacemente il pubblico e che fosse necessaria una maggiore 'forza' per farlo, implicando chiaramente che solo una figura maschile avrebbe potuto assolvere tale compito.

Sebbene abbia in seguito presentato le sue scuse, affermando che le sue parole erano state estrapolate dal contesto, la direzione del torneo ha mantenuto la propria posizione, ritenendo indispensabile applicare la sanzione. La multa di sessantacinquemila dollari rappresenta un segnale inequivocabile e forte contro ogni forma di sessismo nel mondo dello sport.

Il sostegno alla giudice e la posizione della Federazione

La Federazione Francese di Tennis e gli organizzatori del Roland Garros hanno emesso un comunicato ufficiale per ribadire con chiarezza che «la competenza di un arbitro non si misura in base al genere, ma alla professionalità e alla capacità di officiare ai massimi livelli». Hanno inoltre enfatizzato che «il risultato di una competizione sportiva, sia esso positivo o negativo, non può mai giustificare o scusare tali commenti discriminatori».

Il torneo ha voluto esprimere il proprio pieno e incondizionato sostegno alla giudice Ana Carvalho e, più ampiamente, a tutto il corpo arbitrale, condannando con la massima fermezza ogni dichiarazione di natura discriminatoria, indipendentemente dall'autore.