Al Circuit de Barcelona-Catalunya, in occasione del Gran Premio di Spagna, la giornata di prove libere del venerdì ha delineato un quadro interessante, con la McLaren che si è imposta in maniera convincente. Il pilota britannico Lando Norris ha infatti registrato il miglior tempo, dimostrando l'ottima forma della sua vettura. Alle sue spalle si sono posizionati George Russell della Mercedes e il compagno di squadra di Norris, Oscar Piastri, confermando la competitività del team di Woking.

Un'attenzione particolare è stata rivolta ad Andrea Kimi Antonelli, che è tornato in pista dopo la sua recente vittoria a Montecarlo.

Il giovane talento ha ottenuto un notevole quinto tempo nella seconda sessione di prove, un risultato promettente che lo ha visto rientrare nel vivo dell'azione con determinazione.

Analisi delle prestazioni in pista

Nel corso della prima sessione, Antonelli aveva ceduto il volante della sua Mercedes all'esordiente Frederik Vesti, permettendogli di accumulare esperienza preziosa. Tuttavia, nella seconda sessione, Antonelli ha dimostrato il suo potenziale, registrando un tempo che lo ha distanziato di poco più di mezzo secondo da Norris, leader della giornata. La sua performance è stata particolarmente ravvicinata a quella di Russell, con un distacco di soli nove millesimi, evidenziando una notevole capacità di adattamento e velocità.

Tra Piastri e Antonelli si è inserito Charles Leclerc con la sua Ferrari. La vettura di Maranello ha mostrato una buona competitività, ma con un distacco di circa tre decimi dai primi, suggerendo margini di miglioramento. Anche Lewis Hamilton, che non aveva partecipato alla sessione mattutina lasciando il posto a Dino Beganovic, ha concluso la giornata in nona posizione. Il pilota Mercedes ha espresso alcune perplessità, lamentando problemi al posteriore della sua monoposto, un aspetto che il team dovrà analizzare in vista delle qualifiche.

Un commento significativo è arrivato anche da Max Verstappen, il quale, al termine della sessione, ha dichiarato che la sua Red Bull “non va forte nelle parti veloci e nemmeno in quelle lente”.

Questa affermazione sottolinea le difficoltà incontrate dal campione del mondo e dal suo team, che dovranno lavorare intensamente per trovare il giusto bilanciamento e ritmo.

Dinamiche e interruzioni della sessione

La sessione di prove è stata brevemente interrotta da una Virtual Safety Car, attivata dopo circa venti minuti dall'inizio. La causa è stata l'arresto della Racing Bulls di Liam Lawson, fermatasi all'uscita della pit-lane, un inconveniente che ha richiesto un rapido intervento per garantire la sicurezza in pista. Un altro esordio degno di nota è stato quello di Leonardo Fornaroli, che ha guidato una McLaren nella prima sessione, ottenendo un incoraggiante quinto tempo, dimostrando il valore dei giovani piloti nel panorama della Formula 1.

Aggiornamenti tecnici e prospettive

La Ferrari ha introdotto diverse novità tecniche in Catalogna, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni della SF-24. Tra queste innovazioni, spiccano i dischi freno forniti da un produttore francese, adottati sia da Leclerc che da Hamilton. Nonostante questi aggiornamenti, Leclerc ha mostrato un buon ritmo, ma ancora leggermente inferiore a quello delle vetture Mercedes, indicando che c'è ancora lavoro da fare per raggiungere la vetta.

Questi primi elementi del weekend catalano confermano che il Gran Premio di Spagna si preannuncia estremamente combattuto. La McLaren si è messa in evidenza come una delle forze dominanti, mentre la Mercedes si prepara a rispondere con determinazione.

La Ferrari, dal canto suo, è impegnata in una costante ricerca di recupero di terreno, puntando a ottimizzare le nuove soluzioni tecniche per essere pienamente competitiva. La lotta per le posizioni di vertice promette scintille e un'intensa battaglia in pista.