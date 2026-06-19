La Maratona di Londra si prepara a un’edizione storica nel 2027, con l’introduzione di un formato inedito su due giornate. Per la prima e unica volta nella sua storia, l’evento si svolgerà sabato 24 e domenica 25 aprile, permettendo a ben 100.000 runners di prendere parte alla competizione e raddoppiando di fatto le opportunità di iscrizione tramite sorteggio. Questa decisione strategica risponde a un boom di candidature senza precedenti, con 1.338.544 richieste di iscrizione per l’edizione 2027, un nuovo record assoluto che supera il primato di 1.133.813 domande registrato l’anno precedente.

Gli organizzatori mirano così a soddisfare la crescente domanda e ad ampliare ulteriormente l’impatto sociale ed economico della manifestazione. Hugh Brasher, amministratore delegato di London Marathon Events, ha definito questa iniziativa come “la nostra evoluzione più ambiziosa”, sottolineando che si tratta di “un’occasione unica per consentire a più persone, comunità e organizzazioni benefiche di partecipare alla più grande maratona del mondo”.

Un impatto economico e sociale senza precedenti

L’evento a doppia giornata è proiettato a generare un significativo beneficio economico e sociale. Si stima che possa raccogliere oltre 150 milioni di sterline per beneficenza e produrre un beneficio economico complessivo di circa 400 milioni di sterline per il Regno Unito.

Questo esperimento, che durerà soltanto un anno, è concepito per non compromettere il valore affettivo e la tradizione che la maratona ha costruito nel tempo, ma piuttosto per amplificarne la portata e l’accessibilità.

Tutti i proventi aggiuntivi derivanti da questa edizione speciale saranno destinati, attraverso la London Marathon Foundation, a finanziare progetti volti a promuovere l’attività fisica tra bambini e giovani in tutto il Regno Unito, rafforzando così l’impegno sociale dell’evento.

Dettagli del nuovo formato e percorso invariato

Il percorso della maratona rimarrà invariato, snodandosi come di consueto da Greenwich a Westminster. I dettagli definitivi del format verranno comunicati nei prossimi mesi, ma l’ipotesi allo studio prevede una suddivisione delle gare d’élite tra le due giornate, con una giornata dedicata alle competizioni femminili e l’altra a quelle maschili, affiancate da due corse di massa.

Sono in corso consultazioni con diverse entità, tra cui la BBC, le forze di polizia, i servizi di emergenza, i boroughs e TfL, per assicurare la migliore copertura mediatica e la massima sicurezza per tutti i partecipanti e gli spettatori.

L’iniziativa ha ricevuto un caloroso benvenuto anche dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, che ha elogiato la città britannica definendola “la capitale mondiale dello sport”, riconoscendo il ruolo centrale di eventi come la Maratona di Londra nel panorama sportivo internazionale.