Marina Mabrey ha scritto una pagina indelebile nella storia della WNBA, realizzando 53 punti nella vittoria dei Toronto Tempo sulle Los Angeles Sparks. La guardia americana ha eguagliato il record assoluto di punti in una singola partita, un traguardo condiviso con A’ja Wilson e Liz Cambage, ma mai raggiunto prima da una giocatrice nel suo ruolo. La sua prestazione è stata impreziosita da una eccezionale precisione al tiro da tre punti, con nove triple realizzate su diciotto tentativi.

La partita, disputata a Toronto, ha visto i Tempo dominare, stabilendo un parziale di 19-6 nei primi quattro minuti.

Mabrey ha superato il suo massimo in carriera con 39 punti già nel terzo quarto, per poi siglare il canestro storico da 53 punti nel quarto periodo. "Penso che stanotte fosse semplicemente la mia serata dalla linea dei tre punti e, onestamente, da ovunque. Entrava tutto", ha dichiarato Mabrey a fine gara. "Sentire i tifosi gridare 'MVP' è stata una bella sensazione, non l'avevo mai immaginato."

La storica performance dei Toronto Tempo

Oltre al primato personale di Mabrey, i Toronto Tempo hanno mostrato una brillante performance di squadra, chiudendo con il 47,6% da tre punti (20 su 42). Maria Conde ha contribuito con 13 punti e sette rimbalzi, mentre Julie Allemand ha messo a referto 13 punti e un massimo in carriera di 14 assist.

Dalla panchina, Laura Juskaite ha aggiunto 10 punti e 12 rimbalzi. Le Sparks, prive della loro miglior realizzatrice stagionale Kelsey Plum per infortunio, hanno faticato a tenere il passo, con Nneka Ogwumike e Dearica Hamby che hanno chiuso a 21 punti ciascuna.

La serata di Mabrey è stata ulteriormente evidenziata dall'aver eguagliato il record di triple segnate in una partita, un primato già raggiunto pochi giorni prima contro Connecticut. La sua unicità come prima guardia a toccare quota 53 punti è stata elogiata dal coach dei Tempo, Sandy Brondello: "Non ho mai visto una prestazione di tiro come questa, Marina. È stato incredibile. Sai chi sei, sai cosa puoi fare e la fiducia che hai è straordinaria."

I grandi exploit nella storia WNBA

Il record di 53 punti era stato raggiunto in precedenza solo da A’ja Wilson nel 2023 e da Liz Cambage nel 2018.

Cambage fu la prima a superare la soglia dei 50 punti, mostrando una straordinaria efficienza al tiro con le Dallas Wings. Wilson, invece, si distingue come l'unica giocatrice presente due volte nella top ten delle migliori prestazioni realizzative, a conferma della sua costanza ad altissimi livelli. La prestazione di Mabrey si inserisce in questa tradizione di grandi exploit, ma si distingue per il suo ruolo di guardia e per l'enfasi sul tiro da tre punti.