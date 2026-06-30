Il Marocco ha compiuto un'impresa significativa, eliminando l'Olanda ai calci di rigore, dopo che la partita valida per i sedicesimi di finale del Mondiale si era chiusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. La nazionale nordafricana ha conquistato il passaggio del turno grazie al rigore decisivo trasformato con freddezza da Saibari. Con questa vittoria, il Marocco si è assicurato un posto negli ottavi di finale, dove affronterà il Canada in un incontro che si terrà nella città di Houston.

La cronaca del match a Monterrey

La sfida, disputata nell'atmosfera vibrante di Monterrey, ha mantenuto un equilibrio costante per tutti i novanta minuti regolamentari e i successivi trenta di supplementari, con il punteggio fermo sull'1-1.

L'esito finale è stato quindi demandato alla "lotteria" dei calci di rigore, un momento di alta tensione che ha determinato la squadra qualificata. Questa è stata la seconda serie di rigori di questo Mondiale, un evento che ha già caratterizzato il percorso di altre nazionali. In precedenza, infatti, il Paraguay aveva conquistato la qualificazione agli ottavi di finale proprio ai rigori, superando la Germania in una partita giocata a Foxborough.

I gol che hanno infiammato il match e il verdetto finale

La gara ha visto l'Olanda portarsi in vantaggio al settantaduesimo minuto di gioco, grazie a una rete siglata da Gakpo, che aveva illuso gli Oranje di poter chiudere la partita nei tempi regolamentari.

Tuttavia, il Marocco non si è arreso e ha trovato il gol del pareggio nei minuti di recupero, precisamente al novantunesimo, con una marcatura di Diop, che ha riacceso le speranze della sua squadra e ha prolungato la sfida ai supplementari. Nonostante gli sforzi aggiuntivi, il risultato non è cambiato, portando le due formazioni a sfidarsi dal dischetto. Nella sequenza dei rigori, il Marocco ha dimostrato maggiore precisione e nervi saldi, imponendosi con il punteggio di 3-2. Il tiro decisivo, che ha sancito la vittoria e la qualificazione, è stato trasformato con maestria da Saibari, consegnando al Marocco una storica qualificazione.

Il bilancio storico dalle "lotterie" dal dischetto

La vittoria del Marocco ai rigori non solo rappresenta un traguardo sportivo importante, ma conferma anche alcune tendenze storiche per entrambe le nazionali coinvolte.

L'Olanda, infatti, ha un bilancio storicamente sfavorevole nelle "lotterie" dal dischetto, avendo subito numerose eliminazioni in fasi cruciali dei Mondiali proprio a causa di questa modalità di risoluzione delle partite. Questa sconfitta si aggiunge a un elenco di occasioni in cui gli Oranje non sono riusciti a prevalere ai rigori, evidenziando una certa difficoltà psicologica o tecnica in questi momenti di pressione estrema. Il Marocco, al contrario, ha dimostrato una notevole solidità e freddezza nei tiri dal dischetto, consolidando la propria reputazione come squadra capace di gestire la tensione e di eccellere in questa fase decisiva del torneo, un aspetto che potrebbe rivelarsi cruciale per il loro cammino negli ottavi di finale.