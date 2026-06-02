Marta Kostyuk ha raggiunto la sua prima semifinale al Roland Garros, superando la connazionale Elina Svitolina in un incontro storico per il tennis ucraino. Nel primo quarto di finale tutto ucraino in un torneo del Grande Slam, Kostyuk ha prevalso 6-3, 2-6, 6-2, mostrando determinazione e qualità tecnica nel set decisivo.

La partita si è svolta su ritmi elevati, con scambi intensi. Kostyuk, nota per agilità e varietà di gioco, ha sfruttato le sue doti atletiche, mettendo a segno 33 colpi vincenti, dieci in più di Svitolina. Nel terzo set, la giovane tennista ha dominato, realizzando 17 dei suoi 33 vincenti e chiudendo cinque dei sei punti a rete.

Il finale l'ha vista aggiudicarsi 12 degli ultimi 13 punti, a riprova di superiorità crescente.

Un traguardo storico per l'Ucraina

L’incontro tra Kostyuk e Svitolina rappresenta un momento significativo per il tennis ucraino, essendo la prima volta che due connazionali si affrontano nei quarti di finale di uno Slam. Entrambe le atlete hanno dimostrato rispetto reciproco e spirito sportivo, offrendo uno spettacolo di alto livello. La vittoria di Kostyuk, dopo una stagione di soddisfazioni, conferma la sua crescita e la capacità di competere ai massimi livelli.

Il cammino di Kostyuk al Roland Garros

Il percorso di Marta Kostyuk sulla terra rossa parigina è stato caratterizzato da prestazioni solide e fiducia crescente.

Dopo il successo nel torneo di Madrid, ha mantenuto la concentrazione nei momenti delicati, come dimostrato contro Svitolina. Kostyuk ha gestito la pressione e sfruttato le occasioni decisive, qualità fondamentali per la prossima semifinale.

Il Roland Garros 2026 si conferma un palcoscenico di emozioni e incontri dal valore simbolico, con due atlete ucraine protagoniste dei turni finali. L’attenzione si sposta ora sulla semifinale, dove Kostyuk cercherà di proseguire il suo percorso e scrivere un’altra pagina della sua carriera.