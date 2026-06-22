Lionel Messi ha siglato una doppietta decisiva contro l’Austria, un’impresa che lo ha consacrato miglior marcatore nella storia dei Mondiali e ha garantito la qualificazione dell’Argentina ai sedicesimi di finale. Il fuoriclasse ha commentato il traguardo con umiltà, ponendo l'accento sul valore della vittoria di squadra e del passaggio del turno.

La vittoria cruciale e la qualificazione

In un incontro intenso, Messi è stato il protagonista, realizzando le due reti che hanno permesso all’Argentina di imporsi 2-0 sull’Austria. Questo successo ha assicurato alla nazionale albiceleste l'accesso alla fase successiva.

Messi ha descritto la partita come "una vittoria estremamente importante in una partita difficile", sottolineando come il risultato infonda tranquillità e fiducia per il prosieguo del Mondiale.

Il record storico e le parole del campione

Nonostante l'eccezionale traguardo personale, Messi ha preferito non soffermarsi subito sul record. "Sono stanco, sono esausto e faccio fatica a pensare. Mi sto godendo questo momento e non vedo l’ora di festeggiare con i miei compagni", ha dichiarato. Riguardo al rigore fallito nel primo tempo, ha riflettuto: "È incredibile come si siano svolte le cose. Oggi ho avuto il rigore, che avrebbe potuto darci il vantaggio. Forse se avessi segnato gli altri gol non sarebbero arrivati, non si può mai sapere."

Messi ha espresso apprezzazione per lo spirito di gruppo.

"Viviamo tutti questo gruppo, questa squadra, in modo speciale", ha affermato. Ha evidenziato il piacere di ritrovarsi per "competere, giocare, vivere la quotidianità e regalare gioia ai tifosi". Il capitano ha ribadito l'impegno a continuare su questa strada di successi, consapevole che il percorso mondiale è "lungo e difficile" e richiede preparazione costante.

Messi supera Klose: il nuovo re dei marcatori mondiali

Con la sua memorabile doppietta contro l'Austria, Lionel Messi ha superato Miroslav Klose, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali. Ha raggiunto quota 18 gol, superando le 16 reti di Klose. L'ex attaccante tedesco ha espresso ammirazione per Messi, definendolo "il miglior calciatore di tutti i tempi" e congratulandosi. Il suo cammino in questo Mondiale è eccezionale, iniziato con una tripletta contro l’Algeria e proseguito con prestazioni che scrivono la storia del calcio.