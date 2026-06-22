Jannik Sinner, il numero uno del mondo, si appresta a tornare sull'erba di Wimbledon con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nella precedente edizione. Il terzo Slam della stagione rappresenta una sfida cruciale, e il tennista italiano ha sottolineato l'importanza di un avvio solido. In una recente intervista rilasciata a Vogue, Sinner ha condiviso le sue emozioni e i dettagli della sua meticolosa preparazione in vista del prestigioso torneo londinese.

Il fascino di Londra e il prestigio del torneo

Riferendosi all'All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), Sinner ha evidenziato come "qui si percepiscano davvero la storia e il prestigio di giocare".

Ha poi aggiunto che "tutto ciò che ruota attorno al torneo è diverso rispetto agli altri eventi", sottolineando che Wimbledon è "l'unico grande appuntamento che abbiamo su questa superficie". Per il campione, è "molto bello essere di nuovo qui e condividere questo momento con la mia squadra", esprimendo il forte legame con il contesto e il suo team.

L'approccio mentale e la chiave dell'inizio

Il campione in carica ha illustrato il suo approccio mentale, basato su una filosofia proattiva: "Affronto la situazione nello stesso modo. Dico sempre che non difendiamo, ma cerchiamo di andare a prenderci le cose, e spero che riusciremo a farlo". Questa riflessione evidenzia una mentalità orientata alla conquista piuttosto che alla mera conservazione.

Sinner è consapevole della lunghezza e della complessità del torneo, affermando che "il modo in cui inizierò sarà molto importante". Ha inoltre riconosciuto la difficoltà iniziale, non avendo disputato "nessuna partita sull’erba" prima di Wimbledon. Le "prime partite" saranno quindi "difficili", ma il tennista confida che "se riuscirò a superarle, so che la fiducia sull’erba potrà tornare, insieme alle buone sensazioni". L'obiettivo attuale è "trovare un buon ritmo sull’erba", per poi affrontare il torneo con la giusta determinazione.

La preparazione strategica per l'erba

La preparazione di Jannik Sinner per Wimbledon è strategica. Il tennista si sta allenando sul cemento a Monte‑Carlo, in attesa del suo arrivo a Londra, previsto per giovedì, a circa dieci giorni dall'inizio del torneo.

Questo periodo è cruciale per ritrovare la necessaria confidenza con la superficie erbosa, specialmente considerando l'assenza di incontri ufficiali su erba prima dell'evento. Un ulteriore elemento di rilievo è che il campione altoatesino avrà l'onore di essere il primo a scendere in campo sul Centre Court, rispettando la tradizione che riserva questo privilegio al detentore del titolo.