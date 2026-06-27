Jacob Misiorowski, lanciatore dei Milwaukee Brewers, ha eguagliato il terzo lancio più veloce mai registrato nella MLB. Durante la vittoria contro i Chicago Cubs, ha raggiunto l'impressionante velocità di 105,5 miglia orarie (MPH). Il lancio storico, un foul ball al terzo tiro, ha visto Misiorowski dichiarare di aver "scivolato un po'" e di "poter fare ancora meglio", suggerendo un potenziale maggiore.

Record di velocità e dominio sul monte

Il primato assoluto appartiene ad Aroldis Chapman (105,8 MPH e 105,7 MPH). Misiorowski si è affiancato a Ben Joyce (105,5 MPH).

Sulla possibilità di superare i 108 MPH, il lanciatore ha risposto: "È possibile. Non è il mio focus".

La sua performance contro i Cubs è stata eccezionale: sei inning lanciati, una sola valida concessa fino al sesto, otto strikeout e una ERA di 1,45, la migliore della lega. Dopo un fuoricampo di Seiya Suzuki, Misiorowski ha gestito una situazione critica di basi piene con due eliminati, chiudendo l'inning con uno strikeout su Ian Happ. "È sempre positivo uscire da una situazione del genere", ha commentato.

Prospettive future tra entusiasmo e cautela

Le reazioni sono state contrastanti: entusiasmo per il talento, ma anche preoccupazioni per la salute del braccio, un tema ricorrente tra i lanciatori potenti.

Il manager dei Cubs, Craig Counsell, ha riconosciuto la sua efficacia: "È difficile colpirlo bene. Non è mai facile".

Con un bilancio di nove vittorie e tre sconfitte, Jacob Misiorowski si conferma tra i giovani più promettenti della MLB. Il suo futuro appare brillante, con la possibilità di stabilire nuovi record, a patto che gli infortuni non lo limitino. La sua unicità, rispetto ai rilievi, risiede nella capacità di mantenere velocità estreme per più inning. La vittoria dei Brewers, la quinta consecutiva, è stata completata dai fuoricampo di Garrett Mitchell e William Contreras.