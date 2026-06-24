Il 24 giugno si preannuncia una giornata intensa ai Mondiali 2026, con pronostici che indicano successi per Brasile, Marocco, Messico e Bosnia. Una serata difficile attende invece il Canada, impegnato in una sfida complessa contro la Svizzera.
Le previsioni dettagliate vedono il Brasile favorito contro la Scozia, il Marocco vincente su Haiti, il Messico in successo contro la Repubblica Ceca e la Bosnia contro il Qatar. Questi incontri delineano esiti piuttosto definiti per le squadre favorite.
Le probabilità di vittoria per i match del 24 giugno
L'analisi delle probabilità di vittoria per il 24 giugno conferma le tendenze.
La Bosnia ha un 67% di probabilità di successo contro il Qatar. Nel confronto Svizzera-Canada, la Svizzera è favorita (40% di vittoria contro il 30% del Canada, con 27% di pareggio), suggerendo un match equilibrato ma con vantaggio elvetico.
Il Brasile si presenta con un'alta percentuale del 69% di probabilità di vittoria contro la Scozia, mentre il Marocco vanta un impressionante 80% contro Haiti. Il Messico ha il 47% di probabilità di superare la Repubblica Ceca, che si ferma al 25%, con un 27% per il pareggio. Questi dati rafforzano le aspettative di successi per le formazioni favorite.
In sintesi, la giornata del 24 giugno ai Mondiali 2026 vedrà Brasile, Marocco, Messico e Bosnia partire con i favori del pronostico, mentre il Canada dovrà affrontare una prova impegnativa contro la Svizzera.