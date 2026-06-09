Il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, ha ufficializzato una modifica significativa nella rosa dei convocati per i prossimi Mondiali. L'attaccante Jayden Nelson è stato chiamato a far parte della squadra, subentrando a Marcelo Flores, il quale è stato costretto a rinunciare alla prestigiosa competizione a causa di un infortunio che lo ha messo fuori gioco a fine maggio. Questa sostituzione rappresenta un momento cruciale per la preparazione della nazionale canadese in vista del torneo.

Il percorso di Marcelo Flores e il grave infortunio

La vicenda di Marcelo Flores è particolarmente sfortunata. Nato in Messico ma con forti legami con il Canada grazie alla madre canadese, Flores aveva preso una decisione importante a febbraio, scegliendo di cambiare la sua affiliazione internazionale per rappresentare il paese nordamericano. Questa scelta aveva alimentato grandi aspettative per la sua partecipazione ai Mondiali. Purtroppo, un grave incidente occorso durante una partita con il suo club ha infranto il sogno della convocazione. L'attaccante ha subito un infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico per la riparazione del legamento crociato anteriore, eseguito il cinque giugno.

L'incidente si è verificato nella finale della Concacaf Champions Cup 2026, un evento che ha avuto ripercussioni dirette sulla sua disponibilità per la nazionale.

Jayden Nelson: l'opportunità per il giovane attaccante

L'opportunità di vestire la maglia della nazionale ai Mondiali si presenta ora per Jayden Nelson, un attaccante di ventitré anni che ha già maturato una buona esperienza internazionale con quindici presenze all'attivo. Nelson milita nel campionato MLS con la maglia dell’Austin FC e si è dimostrato in ottima forma nelle settimane precedenti. Aveva partecipato attivamente al ritiro della nazionale a Charlotte a fine maggio e le sue prestazioni nelle recenti amichevoli avevano lasciato un'ottima impressione.

In particolare, ha giocato un ruolo chiave nella vittoria per 2-0 contro l’Uzbekistan, dove ha segnato il secondo gol, e ha contribuito al pareggio per 1-1 contro l’Irlanda. Nonostante queste prove convincenti, Nelson non era stato inizialmente inserito nella lista definitiva dei ventisei convocati. L'imprevisto infortunio di Flores, tuttavia, ha aperto le porte a questa tardiva ma meritata chiamata, offrendo a Nelson la possibilità di scendere in campo nella massima competizione calcistica mondiale.

L'imminente debutto del Canada ai Mondiali

La comunicazione ufficiale della convocazione di Jayden Nelson è avvenuta il nove giugno 2026, a pochissimi giorni dall'inizio del cammino del Canada nel torneo.

La nazionale canadese, che gode del privilegio di partecipare di diritto in quanto paese co-organizzatore dell'evento, si prepara al suo esordio. Il debutto è fissato per il dodici giugno, quando affronterà la Bosnia nella sua prima partita dei Mondiali. Questa modifica dell'ultimo minuto sottolinea la dinamicità e le sfide che le squadre devono affrontare nella fase finale della preparazione per un evento di tale portata.