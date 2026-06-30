La Norvegia ha conquistato un posto negli ottavi di finale dei Mondiali, superando la Costa d'Avorio con un risultato di 2-1. La partita, disputata a Dallas, ha visto i norvegesi prevalere grazie alle reti di Nusa nel primo tempo e al gol decisivo di Haaland nel finale, che ha regalato la qualificazione e un atteso scontro con il Brasile.

La cronaca del match: emozioni fino all'ultimo

Il primo tempo ha visto la Norvegia prendere il comando al 39° minuto. È stato Nusa a sbloccare il risultato con una vera e propria magia: un dribbling secco seguito da un destro a girare che si è insaccato con precisione sotto la traversa, portando in vantaggio la sua squadra.

Nella ripresa, la Costa d'Avorio ha mostrato grande determinazione, riuscendo a pareggiare al 74°. Diallo, protagonista di uno spunto personale e di una triangolazione ben orchestrata con Pepé, ha concluso una serpentina in area con un mancino vincente, ristabilendo l'equilibrio e riaccendendo le speranze degli ivoriani.

Quando la sfida sembrava destinata ai tempi supplementari, all'86° minuto è arrivato il colpo di scena. Haaland, l'attaccante del Manchester City, ha siglato il gol vittoria. L'azione è nata da una imbucata geniale di Bobb per Berg, che ha servito l'assist perfetto per il tocco finale del bomber norvegese, assicurando così il passaggio del turno alla Norvegia.

Un traguardo storico e il prossimo avversario

Con questa vittoria, la Norvegia non solo si qualifica agli ottavi di finale, ma raggiunge questo prestigioso traguardo per la terza volta nella sua storia ai Mondiali, dopo le edizioni del 1938 e del 1998. Un risultato che segna un passo importante per la nazionale scandinava.

Per la Costa d'Avorio, invece, il cammino nel torneo si conclude qui. Nonostante l'eliminazione, la squadra africana ha comunque lasciato il segno, avendo superato per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, dimostrando una prestazione combattiva e di rilievo.

Ora, la Norvegia si prepara a una sfida di altissimo livello: affronterà il Brasile negli ottavi di finale, un appuntamento che promette grandi emozioni e metterà alla prova le ambizioni dei norvegesi nel prosieguo del torneo mondiale.